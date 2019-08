PPM-systemet förvandlar pensionärer till miljonärer

Skandalerna kring enskilda förvaltare och debatten om nya regler för Premiepensionen gör att spararna inte kan se skogen för alla träden. PPM är fantastiskt bra och skapar många nya miljonärer. Spiltan fonders vd Per Håkan Börjesson förklarar varför.

Visste du att PPM-systemet som infördes samtidigt som vårt nya pensionssystem och har varit en stor succé?

I genomsnitt har och spararna har i genomsnitt fått 7 procent per år i avkastning per år i premiepensionen. Det som kan jämföras med inkomstpensionens avkastning på knappt tre procent per om året. Det resultatet innebär att svenskarna har fått överavkastningar på hundratals miljarder kronor på pensionskapitalet i PPM. Trots det finns det nu politiker som vill minska valbarheten i PPM.

Allt för att några få fondaktörer har missbrukat systemet. Pensionsmyndigheten har vidtagit ett antal åtgärder som minskar antalet fonder och telefonförsäljning av finansiella tjänster har förbjudits. Även om drygt 99 procent av PPM-spararna har haft fått en positiv avkastning men motivet att minska valfriheten verkar bygga på den gamla principen ”att fattigdom bärs bäst om den delas lika av alla” (Ernst Wigforss).

Annons

Annons

Samtidigt finns det pensionsdebattörer som framfört synpunkten att valfriheten ska minskas då konsumenterna saknar god finansiell kunskap. Det har också påpekats och att det inte finns några oberoende finansiella rådgivare i Sverige. Märkliga synpunkter då PPM- systemet förutom god avkastning till de allra flesta också har bidragit till en fantastisk utbildning i sparande. När vi måste ta ett större ansvar för våra framtida pensioner måste vi också lära oss mer.

För att visa potentialen i PPM- systemet kan det vara intressant att studera ett konkret exempel från en människa som berättade om sitt pensionskapital för mig när jag hade gjort ett inlägg om PPM på Twitter. Hon hade arbetat i över 40 år, både heltid och deltid. Hon hade också och varit hemma med barn ett antal år. Nu, några år innan pensionen, gick hon in på www.minpension.se och fick följande information om följande sitt pensionskapital:

Inkomstpension: 2 400 000 kr

PPM-pension: 1 330 000 kr

Tjänstepension (från sju olika försäkringsbolag): 620 000 kr

Totalt pensionskapital: 4 350 000 kr

Enligt Min pension skulle hon få en livsvarig pension på 19 200 kronor per månad. Men hur förklarar man att premiepensionskapitalet är över en miljon kronor mer än hos den genomsnittliga pensionsspararen? Hur har hon lyckats höja sin pension med cirka 4 000 kronor per månad?

Jo – tack vare PPM. Hon har varit aktieägare i Investment AB Spiltan och valt Spiltan Fonders aktiefonder i PPM- valet. Dessa har haft en högre avkastning än snittet. Men ännu viktigare är att hon varit gift med en man som har fört över hela sin premiepensionen till henne (av 6 miljoner pensionssparare är det faktiskt bara drygt 10 000 personer som gjort en sådan överföring).

Detta exempel visar vilken potential det finns genom det fria valet i PPM och att man kan utnyttja PPM till att föra över pensionskapital mellan par. Istället för att begränsa valfriheten borde man istället öka informationsgivningen om valmöjligheterna som finns inom PPM. Tänk om fler skulle få reda på och vilka möjligheter det finns om man gör aktiva val. När PPM systemet infördes genomfördes en stor PR- kampanj, men numera är begränsas informationsflödet begränsat till pensionärerna.

Per H Börjesson, vd, Investment AB Spiltan