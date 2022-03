Öppet brev till Ericssons institutionella ägare: Det är ni som bestämmer, det är ni som tar ansvar

Genom en enkel sökning på nätet finner man information om vad IS är; Islamiska staten (förkortat IS, och tidigare även ISIS; arabiska: al-Dawla al-Islamiyya) är en väpnad salafistisk terrororganisation och tidigare icke-erkänd statsbildning som mellan 2014 och 2019 verkade inom främst Iraks och Syriens territorier. När ni som institutionella investerare som sitter i valberedningen och styrelsen i Ericsson samt investerar i Ericsson, läser detta hoppas jag att det inte finns några tvivel om vad detta var och vilka vidriga brott som begåtts i Irak och Syrien under tiden terrororganisationen styrde stora områden i dessa länder.

Antar att ingen av er har vare sig, tid eller lust att titta på bestialiska avrättningar som filmats och postats på nätet under tiden då detta vansinne pågick. Det är inte passande antar jag nu när handlingar ska förberedas inför stundande Ericssonstämma. Kostymer, slipsar, vita skjortor, putsade skor, kanske till om en klippning inför fotograferingen. Blir en hel del media på stämman.

Ericsson gick för några veckor sedan ut med information om den två år gamla internutredningen och medgav då att flera brott mot regler och affärsetik begåtts i Irak. Det kunde inte till exempel inte uteslutas att mutor betalats till terroristorganisationen IS eftersom organisationen vid den aktuella tiden kontrollerade vägar och rutter. Inte uteslutas står det. Det låter vagt eller hur? I utredningen fann man stöd för korruptionsrelaterade missförhållanden. Dessa inkluderade monetär donation utan tydlig mottagare, det vill säga lokala IS-mördare som fick betalt för att underlätta utbyggnad av mobila master så att affärerna kunde fortsätta och affärmål kunde nås, cheferna blev befordrade. Ganska vagt eller hur?

År 2019 nådde Ericsson en uppgörelse med amerikanska myndigheter rörande andra mutskandaler och betalade motsvarande runt 10 miljarder kronor till myndigheterna. Det gällde brott begångna 2000–2016 och hade enligt officiella uppgifter kopplingar till affärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam. Om man ska vara diplomatisk kan man skriva, jo det har funnits en del utmaningar kring bolagens systematiska brist på ansvar i hur de gjort affärer de senaste 20 år.

Om man inte ska vara diplomatisk skulle man skulle skriva att det är kapitalt misslyckande kopplat till grundläggande värderingar i ett av Sveriges största bolag.

Telia-Soneras tidigare korruptionsskandaler framstår som västanvind i relation till vad Ericsson gjort de senaste 20 åren.

Skamligt och obegripligt att företagsledningen och styrelsen sen 20 år tillbaka ”jobbar med etik och efterlevnad” och uppenbarligen fortsätter göra precis det de inte borde göra. Vad som gör Ericssons IS-affär ännu vidrigare är att företagsledningen – som det verkar – vetat om det, inte gjort något för att stoppa det och dessutom gett sken av att allt är under kontroll.

Ericssons ledning och styrelsen kan dessutom vara skyldiga till medhjälp till brott mot mänskligheten. Brott som ingen vettig människa eller företag skulle vilja bli anklagad för.

I skrivande stund återfinns Ericssons aktie också i många ”hållbara” fonder i Sverige och i många så kallade Artikel 8-fonder, enligt den europeiska SFDR-regleringen.

Det vanliga svaret från de stora institutionerna är att ” vi för dialog”, ”vi påverkar”. Det verkar ha gått bra de senaste 20 åren, eller hur? Ericssons vd och styrelse bör inte ges ansvarsfrihet i relation till IS-affären och frågan är hur mycket den nuvarande ledningen och styrelse kommer fortsätta skada bolaget. Ledningen verkar ha helt enkelt mörkat det hela.

Ericsson är ett av Sveriges mest framgångsrika bolag, ett av de äldsta, ett av de bästa. Hur vill ni ha det den 29 mars 2022? Det är ni som bestämmer, det är ni som tar ansvar.

Sasja Beslik

Senior Executive Sustainable Finance, PFA Pension.