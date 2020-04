Det digitala ledarskapet viktigare än någonsin

Nu när coronapandemin eskalerar timme för timme och största fokus av naturliga skäl ligger på att begränsa smittspridningen, finns det en risk att krisinsikten blir väldigt enögd.

De flesta människor, och företag, befinner sig någonstans mellan de olika scenarierna; man förstår behovet av stora uppoffringar för att rädda liv samtidigt vill man gärna att det samhälle man ska återgå till när kurvorna plattats ut inte helt är slaget i spillror. Och det som skulle behövas nu är fler som kliver fram och berättar om hur det ser ut ute i ”verkligheten” och vad man gör för att hantera den uppkomna situationen.

För en tid sedan skrev jag i Realtid att ”Fler företag borde ta bladet från munnen”. Då handlade det mer om att berätta om och i så fall hur olika verksamheter påverkats av covid-19. Detta mot bakgrund av att de flesta aktier tappat stort i värde. Senare kom också European Securities and Markets Authority (ESMA) med råd att alla noterade bolag borde informera om pandemins påverkan. Men det som krävs nu är kommunikation och berättelser som går utanför regelverket. Det kan handla om allt från mer vardagliga berättelser inifrån verksamheten till vilka resurser man som företag kan ställa till förfogande.

Varje år genomför vi på Box Communications en kartläggning och ranking av svenska börs-vd:ar på Twitter. I år blir det för sjunde gången. Genom att lyfta fram de goda förebilder som finns är det vår förhoppning att fler ska bli aktiva eftersom det är vår övertygelse att detta förr eller senare kommer att bli affärskritiskt.

Det är naturligt att företag i ett första skede i en kris av den magnitud vi ser nu, först fokuserar på personalens hälsa och att säkra interna och externa processer för överlevnad på kort och lång sikt. Där utgör också kommunikationen en mycket viktig del; att kunna nå alla medarbetare och externa intressenter med relevant information kräver att man utnyttjar alla kanaler, inte minst de digitala.

Självklart fyller dessa kanaler en viktig funktion under normala omständigheter, men just i tider när all rapportering tenderar att bli domedagsmässig är det viktigt att kunna lyfta fram andra perspektiv såväl i den interna som externa kommunikationen. Hittills har kommunikationen från börsbolagen mest handlat om det som krävs utifrån regelverken; hur pandemin påverkar verksamheten och frågan om hantering av årsstämmor och eventuella utdelningar. Bra så, men nu krävs det mer!

Det är dags att lämna stuprörs-kommunikation och öppna upp för andra berättelser. Och vilka är bättre lämpad att ta den stafettpinnen om inte börsbolagens vd:ar? Genom att ta ett digitalt ledarskap kan man både skapa en mer nyanserad bild av verkligheten, sätta in bolaget i en helt ny kontext och öppna upp för nya samarbeten som kan hjälpa samhället i denna svåra stund. Inte minst lugnar man bolagets intressenter genom att hålla dem informerade.

Just nu vet ingen hur detta kommer att sluta. Och när irrationell rationalitet eller rationell irrationalitet råder, det vill säga att man tar rationella beslut på irrationell information eller tvärtom, krävs det att fler personer som uppbär stort förtroende kliver fram och visar vägen. Många ledare inom näringslivet har ett stort förtroende inom sitt specifika område. Att kliva fram och vara transparent kommer inte minst att skapa en trygghet och ökad gemenskap i den egna organisationen, men kan dessutom i bästa fall även leda till nya samarbeten som kan vara till gagn för hela samhället. Några har redan visat vägen, men det behövs fler och det finns absolut ingenting att vänta på.

Det är viktigt att visa att allt inte är nattsvart, och där kan det digitala ledarskapet göra skillnad. Många företag har redan börjat visa vägen – till exempel så har The Absolut Company börjat tillverka handsprit och medtech-bolaget Bactiguard har dragit igång lokal produktion av deras eget desinfektionsmedel. Aldrig tidigare har väl den gamla frasen ”ingen kan göra allt, men alla göra något” varit mer korrekt. Så även bolag som vid en första anblick inte verkar passa in i problemlösandet kan i en större kontext bidra med viktiga resurser och kompetenser.

Ökad visibilitet genom digitalt ledarskap kommer att ge många positiva ringar på vattnet både i det stora och det lilla. Exakt hur är omöjligt att säga, men det är ju sådana tider vi lever i. En sak är klar, det finns inget att vänta på!

Mikael Zillén

Grundare och senior rådgivare Box Communications