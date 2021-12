Blunda inte för inflationen och pandemin – och glöm inte politiken

Under ytan i marknaden handlar det återigen mer om politik än inflation och covid. Låter kanske galet men det är vad statistiska samband säger. Som så fick den temporära lösningen av USA:s skuldtak en omedelbar reaktion och fick hela världens börser att reagera. Relaterat till nedgången i börsen är så klart kollapsen i president Bidens opinionsmätningar, han är i dag lika populär (eller impopulär) som Trump. Dessutom anser neutrala opinionsundersökningar att Trump skulle slå Biden i 2024 års presidentval samt att det i dag är hela 80 procent sannolikhet att demokraterna förlorar hela kongressen nästa år. Omvälvande.



I fredags fick vi en lugnare situation inom politiken och börsen gjorde sig redo för en ”köp nedgången”-måndag, vilket också infriades.



Det ligger en hel del politiska aspekter som måste adresseras: vallöften, situationen på gränsen mot Mexico, handelspolitiken, säkerhetspolitiken samt arbetsmarknaden som enligt amerikanska folket återhämtar sig för sakta.



Det skapar vågor i marknaden då också andra stora frågor ligger på bordet: utnämnande till FED samt det stora fiskala paketet. Bakgrunden är mångfacetterad, pandemin, vallöften som inte kunnat infrias och så vidare.

Vi ska dock komma ihåg att börsen, lite mer långsiktigt och sett till historiken, går absolut bäst när makten är delad – det ger, tillsammans med vinster, konjunktur, lösningen av flaskhalsar osv att fundamenta är fortfarande positiva för börsen inför 2022.



Men, här och nu så blundar vi så klart inte för oron kring politiken samt den fjärde vågen av pandemin (de är så klart relaterade). Fortsätter man tanken här hamnar man i hur olika länder valt att bemöta den fjärde vågen via olika politiska åtgärder. Här är marknaden nästintill obarmhärtigt hård, marknaden premierar klart de länder som inte stänger ned och säljer av de länder som de facto stänger ned relativt mer. Vi kan också mäta invånarnas dagliga rörlighet och därigenom få en nästintill live-uppdatering kring hur folk i till exempel Sverige rör sig i trafiken, i butiker, i apotek och så vidare. Den relativa utvecklingen syns i marknaden inom en dag. George Orwells 1984 är en aspekt man kan ha med sig…



Det ger att vi via vår exponering redan har helt undvikit Eurozonen, Emerging Markets, Asien och investerat via USD som agerar som en Safe Haven, säker hamn, ett ytterligare portföljskydd helt enkelt.

Amerikanska börsers underliggande sentiment är positivt men har tagit stryk på grund av den politiska situationen och pandemin. Börsen är nu på nivåer där folk tidigare börjar köpa igen. Vinstprognoserna stiger i USA och ser fortfarande mycket positiva ut. Det ger att kommande vecka under vilken vi får senaste KPI-siffrorna från USA blir väldigt intressant och viktig och vår tes inför måndagen var att börsen skulle börja tillbaka.



Jonas Thulin , Head of asset management, Erik Penser Bank