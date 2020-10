Danske Bank: "Vår tillväxtstrategi i Sverige ligger fast"

Efter att Danske Banks vd Chris Vogelzang under en tid flaggat för ”signifikanta personalminskningar” för att göra banken mer effektiv kom så beskedet under torsdagen – 1 600 anställda sägs upp under de kommande sex till tolv månaderna.

Samtidigt inrättar banken ett nytt kommersiellt ledarskapsteam. Det innebär att Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige sedan september 2019, även blir chef för affärsområdet företagskunder Danmark & Norden.

Enligt Norberg påverkar omorganisationen i Danmark inte strategin för Sverige.

– Frivilliga uppsägningar kommer endast ske i Danmark, förklarar hon och fortsätter:

– Vår tillväxtstrategi i Sverige ligger fast. Vårt främsta mål är att lyfta kundupplevelsen och öka kundnöjdheten. Det ska vi göra vi genom att kombinera snabbhet, riktigt bra digitala lösningar med expertis och kvalité.

Nu blir du också chef för affärsområdet företagskunder Danmark & Norden. Hur ser du på din nya roll?

– Det blir en spännande och rolig uppgift. Historiskt är Danske Bank väldigt starka på den nordiska företagsmarknaden så jag ser fram emot att flytta fram våra positioner på våra nordiska marknader och utveckla fler digitala erbjudanden till våra företagskunder. Efterfrågan på rådgivning ökar och där har vi en konkurrensfördel med spjutspetskompetens inom viktiga områden.

Hur ser Danske Banks företagsutlåning ut i Sverige? Har den ökat under krisen?

– Vi går snart in i en rapportperiod så jag kan inte kommentera några volymer, men generellt kan jag säga att det är en hög aktivitet på företagsmarknaden. Vårt fokus under pandemin har varit, och är fortfarande, att stötta våra företagskunder som hamnat i finansiella problem, en situation som av naturliga skäl har ökat den senaste tiden.

Samtidigt som Danske Bank vill flytta fram positionerna inom företagsutlåningen, fortsätter man att konkurrera med de svenska storbankerna om bolånekunderna.

– Vi vill fortsätta ta marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden och här vill jag påstå att vi har en kraftigare tillväxtagenda än våra konkurrenter i Sverige, säger Johanna Norberg.

I dag har Danske Bank en marknadsandel på den svenska bolånemarknaden om 3,8 procent. Den andelen är för liten, anser Anneli Adler, chef för affärsområdet Retail på Danske Bank Sverige.

– Det är ju en låg andel jämfört med storbankerna och vi vill växa mer än marknaden. Det gjorde vi också under första halvåret i år. Av nyutlåningen har vi tagit drygt 6 procent vilket är mer än vår totala andel.

Kampen om bolånekunderna sker delvis via lockande ränteerbjudanden. Så sent som för en vecka sedan sänkte banken också listräntan på tvåårslånen med 11 punkter till 1,47 procent. För treårslånen var sänkningen 21 punkter till 1,47 procent. På femårslånen sänktes räntan med 5 punkter till 1,68 procent och för lån bundna på tio år var sänkningen 47 punkter till 1,98 procent.

– Lägre räntor är ofta en ”indragare” eftersom bolånet är en central del av mångas privatekonomi. Sedan har vi förstås ett helhetserbjudande runt kundens hela ekonomi med rådgivning och digitala tjänster, säger Anneli Adler.

Tillväxten ska ske utan att det fysiska distributionsnätet växer.

– Vi har bara 25 bankkontor i Sverige vilket är väldig lite, men vi har en bra digital plattform. Det gör att vi tror att vi kan växa ganska mycket med den kapacitet vi har, utan att vara beroende av att ha kontor i samma utsträckning som våra konkurrenter. Idag har vi en helt digital ”onboarding” vilket innebär att man inte behöver besöka ett bankkontor för att bli kund hos oss, säger Anneli Adler.

Utöver konkurrenskraftiga ränteerbjudanden sker jakten på nya bolånekunder även via samarbeten med olika aktörer.

Sedan flera år tillbaka har Danske Bank ett skräddarsytt erbjudande till TCO:s och Saco:s medlemmar.

För cirka ett år sedan bestämde sig också HSB för att byta bankpartner från Swedbank till Danske Bank, vilket innebär att Danske nu är huvudbank för HSB Bospar.

– HSB Bospar har 140 000 bosparare i Sverige. Hela den kundbasen håller vi på att flytta in till oss, så innan året är slut har vi fått 140 000 nya kunder. Det gör vi helt digitalt, vilket nästan är en förutsättning för att kunna ta in så många nya kunder på så kort tid. De flyttar över sitt bospar i ett första skede, men vår tanke är ju förstås att vi även ska kunna erbjuda våra andra tjänster så småningom, säger Anneli Adler.