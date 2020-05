Croisette växer inom transaktionsrådgivning 

Erik Brandt anställs som associate och kommer utgå från bolagets huvudkontor i Malmö. Samtidigt adderas Hilda Stensson till Malmökontoret som intern i transaktionsteamet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt påbörjas en omstrukturering av organisationen runt transaktionsrådgivningen inom Croisette. David Almqvist och Olle Håkanson Nobel går in och tar delat ansvar för den svenska verksamheten, som ”co-head’s of Transactions”. Samtidigt går Croisettes vd, Per Svensson, in och tar regionansvar för södra Sverige.

– Jag är väldigt tacksam för David och Olles vilja att ta detta kliv. Båda har visat stor förmåga att bygga team och att skapa affärer. Jag är övertygad om att vi med David och Olle i spetsen, kommer ta transaktionsbenet till helt nya höjder och skapa det där sömlösa teamet som sträcker sig över hela Sverige”, säger Per Svensson i en skriftlig kommentar.

I omstruktureringen lämnar Fredrik Dackheden bolaget.