Credit Suisse har 1,7 miljarder dollar i rysk kreditexponering

Credit Suisses exponering i slutet av året inkluderade utlåning till rika kunder såväl som exponering för handelsfinansiering och investeringsbanker – positioner som banken har minskat sedan dess. Det rapporterar Reuters .

–Världen omkring oss förändras på tidvis oroväckande sätt, med de pågående effekterna av covid-19 och, på senare tid, de tragiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina, säger vd Thomas Gottstein och styrelseordförande Axel Lehmann i bankens årsrapport .

Thomas Gottstein och Axel Lehmann säger att de tror att bankens exponering mot Ryssland är "välskött" och sa att den hade rätt system på plats för att hantera associerade risker.

Andra banker, inklusive Unicredit och BNP Paribas har varnat för miljarder euro i potentiella kostnader efter västerländska sanktioner mot Ryssland på grund av dess agerande i Ukraina.

Med hänsyn till riskreducering via kreditswappar och andra säkringar, såväl som garantier, försäkringar och säkerheter, säger Credit Suisse att dess ryska kreditexponering uppgick till 848 miljoner schweizerfranc på nettobasis i slutet av 2021.

Totalt finns det också tillgångar i de ryska dotterbolagen om 195 miljoner schweiziska franc.

Banken har också kapat bonusarna för sina chefer med 64 procent efter att ha gjort en miljardförlust under 2021.

Banken tog stora smällar i fjol från kollapsade hedgefonden Archegos och finansbolaget Greensill.



Mot bakgrund av denna utveckling har banken ställt in de långsiktiga incitamentsprogrammen till cheferna. Det har gjort att deras ersättningar fallit med 64 procent till 8,6 miljarder schweizerfranc. Detta gäller även för vd Thomas Gottstein som fått nöja sig med en 43 procent lägre ersättning på 3,8 miljoner schweizerfranc (40 miljoner kronor) under sitt första år på banken.