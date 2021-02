Creades vd: "Avanza är som vilket innehav som helst"

Med en avkastning på substansvärdet för 2020 om 82 procent kan föregående år inte klassas som annat än en dundersuccé för Creades lilla investeringsteam om fyra personer. Eller fem personer, om Sven Hagströmer – investmentbolagets ordförande och största ägare med 66 procent av kapitalet – räknas med.

Och många ser ut att vilja ta rygg på det vinnande laget – under samma period nära på fördubblades aktiekursen och substanspremien uppgår i skrivande stund till cirka 38 procent.

Det är en hög premie – inte minst mot bakgrund av att drygt 70 procent av tillgångarna är noterade, och alltså lättillgängliga att investera i för vem som helst.

Bland de noterade tillgångarna hittar vi också raketbränslet i Creades portfölj - Avanza som numera utgör 45 procent av substansvärdet efter en kursuppgång det senaste året på drygt 160 procent.

Men även mindre innehav som dataspelskoncernen Embracer Group kan kategoriseras som en drömträff rätt in i krysset. Efter en rad förvärv har dataspelskoncernen gått från ett börsvärde på drygt 1,4 miljarder kronor 2016 till dagens drygt 100 miljarder.

Såväl Avanza som Embracer Group har dessutom gynnats av pandemin – folk sitter hemma framför sina datorer, ser om sin privatekonomi och får långsamma kvällar att gå genom att spela.

Men till corona-vinnarna sällar sig också en rad onoterade innehav – som nätapoteket Apotea som utgör 5 procent av Creades portfölj.

Att Apotea återfinns bland innehaven är ingen slump.

– Vi gillar affärsmodeller som gynnas av strukturella omvandlingar – i det här fallet rörelsen mot online-handel och digitalisering. Det som också förenar många av våra innehav är ett oerhört starkt fokus på kundnytta samt att bolagen har duktiga grundare, säger Creades vd John Hedberg.

Hedberg avslöjar att han haft ögonen på Apotea i många år – redan innan han 2016 lockades över från riskkapitalbolaget Nordic Capital till Creades av ordförande och storägaren Sven Hagströmer.

– För ett riskkapitalbolag var det en svår investering att göra eftersom private equity normalt sett vill köpa en majoritet av aktierna eller hela bolaget.

Hedberg fick istället vänta till 2017 då Creades grep en möjlighet att investera i Apotea.

På hemsidan skriver investmentbolaget att nätapoteket ”uppfyller alla de kriterier vi letar efter i våra investeringar – en disruptiv affärsmodell med mycket starkt kundfokus under ledning av ett bevisat framgångsrikt grundarteam”.

– Enligt myten – som jag tror är sann – satt grundarteamet som då jobbade på Accenture för över tjugo år sedan och gjorde en lista över vilka produkter som skulle funka väl för e-handel. Böcker stod överst på den listan och på andra plats kom apoteksvaror, säger John Hedberg.

Så grundarna, med Pär Svärdson i spetsen, startade Adlibris 1997 som köptes av Bonnier 2005. Till Breakit har Svärdson sagt att han nog sålde Adlibris både för tidigt och för billigt. Men att han ju ville köpa en båt.

Sedan gick Pär Svärdson tillsammans med ett gäng på Adlibris vidare till det som en vacker dag skulle bli Apotea.

Nu har såväl Creades som Pär Svärdson även investerat i budbolag som Airmee och Instabox – som levererar Apoteas varor till kunden.

Bland annat Airmee har fått sig en rejäl släng av granskningssleven de senaste dagarna. DI Digital har talat med en Airmee-förare som jobbar svart, är oförsäkrad och utan rätt till ob eller övertid. Han får tjata sig till ledighet och ombeds att inte ha värmen på i bilen eftersom den drar för mycket batteri.

– Airmee är en väldigt liten investering för oss i jämförelse med Instabox och vi är inte aktiva i bolaget till skillnad från Instabox där vi sitter i styrelsen. Men Airmee har i likhet med majoriteten av alla hemleveransbolag inte egna bilar och förare utan köper upp de tjänsterna av åkerier. Och med det följer risker – som att du inte har full kontroll över vilka faktiska villkor förarna har. Du kan inte heller på samma vis säkerställa att körningarna är fossilfria, vilket är en stor sak för oss.

Creades fördrar därför Instabox – ett fraktbolag som låter nätshoppare hämta ut sina varor från skåp som öppnas med en kod. Innehavet utgör numera 3 procent av investmentbolagets portfölj.

– Instabox har egna bilar och egna förare, och det är en fördel. En annan viktig sak med modellen är skåpstrukturen. Det är mer effektivt att lämna tvåhundra paket på ett ställe än ett paket på tvåhundra ställen. Dessutom har bolaget en jätteduktig grundare och vd i Alexis Priftis.

Att missförhållanden inom de så kallade sista milen-bolag avslöjats har inte hindrat dem från att ta in pengar. Logistikbranschen har blivit stekhet i spåren av coronapandemin som gett raketbränsle åt e-handeln.

I januari stängde Budbee en runda på 525 miljoner kronor och tidigare i veckan plockade Airmee in 160 miljoner.

Så sent som i onsdags meddelade Instabox att bolaget tar in 750 miljoner kronor i en nyemission och att man i samband med detta får in EQT Ventures som ny ägare.

– Första gången vi investerade i Instabox var ungefär när pandemin bröt ut, säger John Hedberg.

Under den senaste kapitalrundan – som enligt uppgift värderar bolaget till drygt 3 miljarder kronor – bidrog Creades med cirka 150 miljoner.

Idag har Instabox över 1100 skåp och täcker större delen av landet. Med hjälp av de rykande färska miljonerna ska vd Alexis Priftis ta företaget utanför Sverige. Först på tur står Norge och Danmark.

Klistermärken för miljoner

Något som kan uppfattas som en udda investering är innehavet StickerApp vars viktigaste produkt är individuellt utformade klistermärken. Creades äger 51 procent av bolaget och värderar sitt innehav till 332 miljoner kronor.

– Det är fyra killar nere i Lomma, norr om Malmö, som säljer klistermärken. Det låter kanske inte så hett men bolaget växer med över 60 procent per år med en rörelsemarginal på 30 till 40 procent, säger John Hedberg.

Absoluta merparten av StickerApps försäljning går till USA, men även Storbritannien och Japan är stora marknader.

– För tio år sedan hade en sådan affärsmodell aldrig fungerat. Men tack vare att trycktekniken är digital kan du göra mycket mer skräddarsydda och mycket kortare serier än tidigare. Du kan trycka tio eller tjugo klistermärken åt gången. Tidigare var en serie om 2 000 klistermärken kort. Parallellt har också distributionen blivit digital.

Ett innehav som Creades haft, men sålde ut redan 2014, är Klarna. Känns inte det som en stor miss?

– Ja, givet utvecklingen hade det varit bra att hänga med. Å andra sidan har ju de pengarna gått in i andra bolag som gått fantastiskt bra. Kort efter att vi sålde Klarna gick vi exempelvis in i Tink, och där har vi också sett en fin utveckling.

Tink har sedan lanseringen både etablerat sig som Sveriges största fristående ekonomiapp, och som en av Europas största finansiella teknikleverantörer. Samma teknik som är utvecklad till Tinks app licensieras sedan 2015 till banker och fintech-företag i Europa.

– Tink har testat sig fram och har haft två, tre olika affärsmodeller innan man hittade rätt. Det började som en slags hushållsbok med fokus på amerikanska marknaden. Sedan släppte man den marknaden och gjorde samma sak i Sverige. I dag är bolaget en teknikleverantör till den europeiska bankmarknaden. Så de har gått från att vara ett B2C-bolag till B2B-företag och från en ganska enkel tjänst till att vara en systemleverantör, säger Hedberg.

Tink grundades 2012 av Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg

– Många av våra bolag som varit framgångsrika har haft minst två entreprenörer som sinsemellan är ganska olika men som ändå står ut med att jobba med varandra. Daniel och Fredrik är ett superbra exempel på det.

Har ni några heliga kor? Och då tänker jag på Avanza som Sven Hagströmer var med och grundade. Kan ni tänka er att sälja nätbanken?

– Nej, vi har inga heliga kor. Egentligen äger vi allting med en evig horisont – ända till dess att någon annan tycker att innehavet är värt mycket mer än vad vi tycker. Man kan också uttrycka det så att vi behåller ett bolag så länge vi känner att vi kan bidra med något. Avanza är egentligen som vilket innehav som helst ur den aspekten.

Hur mycket är Sven Hagströmer inblandad i investeringsbesluten?

– Sven är väldigt aktiv och under normala omständigheter – när det inte är pandemi – delar vi skrivbord. Han är väldigt ofta på kontoret men har också många andra intressen, som Allbright-stiftelsen.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.

– För mig är det perfekt. Jag har tillgång till honom när jag behöver det, samtidigt som han inte är någon överrock.

Du gick från Nordic Capital till Creades. Hur kommer det sig?

– Jag hade ett möte med Sven våren 2016 som var ganska öppet – jag tänkte att vi om inte annat kunde diskutera affärer som vi kunde göra tillsammans – Nordic Capital och Creades. Men successivt utvecklades mötet till en anställningsintervju och jag började på Creades hösten 2016.

Hur är det att jobba på Creades jämfört med att jobba på Nordic Capital?

– En viktig skillnad är att ett PE-bolag jobbar med en fondstruktur där man lite slarvigt uttryckt hela tiden har en press på sig att sätta pengarna i arbete för att kunna resa nya fonder. På Creades, som har eviga pengar och enklast kan beskrivas som ett noterat family office, har vi en högre flexibilitet och inte samma typ av tickande klocka. Det tycker jag är bra då det ger mer flexibiltet i vilken typ av investeringar vi kan göra – och vi måste inte göra någonting om vi inte bedömer att det är ett bra läge.