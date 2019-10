Creades investerar i solenergi

Sven Hagströmer gör som finanskollegan Claes Hemberg. Investmentbolaget Creades går in i solenergibolaget Bright Sunday som har genomfört en nyemission om 85 miljoner kronor. Bolaget värderas nu till dryga 300 miljoner kronor.

Sammanlagt 13 investerare går in i solenergibolaget Bright Sundays emission där bolaget tar in 85 miljoner kronor. Bland investerarna finns Sven Hagströmers Creades, som utmärker sig som den största enskilda investeraren med knappt hälften av de nya aktierna, till ett värde av 37 miljoner. Bland övriga investerare återfinns bland annat Nils-Henrik Investment AB, Martin Randel, medgrundare av Vitamin Well och Unifaun samt Carl Wilsson, medgrundare av Trustly.

Efter emissionen värderas bolaget till dryga 300 miljoner kronor och planerar nu en expansion till Spanien.

Bright Sundays vd, Niklas Engström, uppskattar att man under 2019 kommer att göra investeringar på minst 10 miljoner euro, i första hand i form av solenergianläggningar för företag i Portugal.

Annons

Annons

– Med välfylld kassa kan vi nu fokusera på att växla upp tempot i Bright Sundays expansion ytterligare. I Portugal är vi redan väl etablerade och i Spanien, som är en av Europas största och viktigaste marknader för solenergi och energieffektivisering, ser vi minst samma tillväxt i efterfrågan på vår typ av lösningar, säger Niklas Engström, vd på Bright Sunday.

Bright Sunday startades för drygt tre år sedan med idén att skapa smarta och flexibla investerings- och finansieringslösningar för solenergi och annan cleantech.

– Bright Sunday är extremt bra positionerade med en affärsmodell som ger sänkta energikostnader för slutanvändaren och attraktiva avkastningsnivåer för investeraren med stor positiv klimatpåverkan på köpet. Vår bedömning är att tillväxtpotentialen för den här typen av bolag är mycket attraktiv sett till marknadstillväxten för solenergi och energieffektivisering, säger John Hedberg, vd på Creades.

I november öppnar Bright Sunday officiellt sin verksamhet i Spanien där man etablerat partnerskap med aktörer som Prosolia och Grupoeco för försäljning och installation av företagets anläggningar.

Tidigare har även Claes Hemberg investerat i Bright Sunday. Han har uppgett i Dagens Industri att han förväntar sig en avkastning på 7-10 procent per år genom utdelningar, vilket innebär en fördubbling av kapitalet på tio år. Dessutom kontaterar Claes Hemberg i intervjun att han känner Hans Toll, en av grundarna, mycket väl sedan tidigare.