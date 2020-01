Coronaviruset nu större än sars-epidemin

Coronaviruset nu större än sars-epidemin

Coronaviruset fortsätter sin smittospridning och antalet bekräftade fall i Kina uppgår nu till nästan 6 000. Antalet smittade i Coronaviruset överstiger nu det officiella antalet smittade i landet under sars-epidemin. Antalet som dött av viruset uppgår nu till 132 stycken enligt landets officiella siffror.



Bred nedgång på Hongkongbörsen

Under första handelsdagen efter firandet av det kinesiska nyåret råder röda siffror på Hongkongbörsen. Hang Seng-index är ned med över 2 procent och särskilt backar flyg- och casioaktier.



Handelsbankens Finlandschef slutar

Nina Arkilahti lämnar sin post som Finlandschef på Handelsbanken på egen begäran. Nu inleder Handelsbanken processen att hitta en efterträdare. Hanne Katrama blir ny tillförordnad landschef efter att ha arbetat som rörelsechef på Handelsbanken i Finland.



Apple gör rekordkvartal

Apple presenterade under tisdagskvällen svensk tid sin rapport för fjärde kvartalet 2019. Rapporten överträffade analytikernas förväntningar och slog nya försäljningsrekord. Bolaget omsatte 91,8 miljarder dollar under perioden och vinsten per aktie landade på 4,99 dollar. Totalt sålde Apple Iphones till ett värde om 56 miljarder dollar under Q4. I rapporten skriver Apple att de förväntar sig en omsättning mellan 63 till 67 miljarder dollar under första kvartalet 2020 med en vinstmarginal om 38 till 39 procent.



SEB över förväntningarna

Den svenska storbanken SEB presenterade bolagets siffror för fjärde kvartalet 2019 under onsdagsmorgonen. Totalt landade rörelseresultatet på 7 063 miljoner kronor, i jämförelse med Infront Datas analytikerprognos om 6 345 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade 997 miljoner kronor i jämförelse med 489 miljoner kronor under tredje kvartalet 2019. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kronor per aktie. Mer om SEB:s rapport kan du läsa här.



Telia backar i Sverige

Telekomjätten Telia presenterade resultatet för fjärde kvartalet 2019. Bolagets justerade ebitda-resultat hamnade på 7 914 miljoner kronor. På Telias största marknad, Sverige, sjönk den organiska tillväxten med minus 5,2 procent. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,45 kronor per aktie.

Annons