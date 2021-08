Catella tar in två nya partner i Malmö och Stockholm

Fredrik Dackheden, idag director och senior projektledare inom transaktioner, och en del av Catella Corporate Finance i Malmö sedan i januari 2021, har utsetts till ny partner. Fredrik Dackheden har sedan tidigare erfarenhet inom den sydsvenska fastighetsmarknaden från bland andra Leimdörfer och Croisette Real Estate Partner. Även Jacob Bruzelius, idag head of debt advisory, och en del av Catella Corporate Finance i Stockholm sedan augusti 2020, blir ny partner. Han har även tidigare erfarenhet från såväl banksektorn som kapitalmarknaden genom roller hos Aareal Bank, The Royal Bank of Scotland och Rikshem. Det framgår av ett pressmeddelande.