Catella avslutar verksamheten i IPM – "bolagets finansiella situation ohållbar"

IPM är en global systematic macro manager med långsiktig avkastning med låg korrelation till både aktier och obligationer.

Den senaste tiden har investeringsmarknaden för systematiska makro-fonder varit mycket utmanande, skriver Catella i ett pressmedelande, och IPM har haft svag avkastning och stora kapitalutflöden. Catella har därför, tillsammans med styrelsen i IPM, fattat beslutet att rekommendera att IPM skall avsluta sin investeringsverksamhet och återlämna allt kapital till sina investerare.

En majoritet av IPM:s ägare förväntas, enligt Catella, stödja denna rekommendation vid en kommande extra bolagsstämma.

Samtliga investerare kommer att kunna lösa in sitt kapital de närmaste månaderna enligt varje fonds specifika likviditetsregler.

Nedläggningen av IPM kommer att påverka Catellas resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare negativt i Q2 2021 med uppskattningsvis 102,5 miljoner kronor, varav 38,6 miljoner kronor relaterar till avskrivning av goodwill och 63,9 miljoner kronor från övriga avvecklingskostnader.

– Det är ett oerhört olyckligt beslut vi har tvingats fatta. IPM har under ett antal år varit en viktig och lönsam del av Catellas verksamhet. Catella har under många månader arbetat intensivt tillsammans med styrelsen i IPM för att hitta en bättre lösning för IPM:s ägare, klienter och medarbetare. Tyvärr har den globala investeringsmiljön för systematiska makro-fonder och IPM:s avkastning samt minskade kapitalbas gjort att bolagets finansiella situation blivit ohållbar. Trots många lovande samtal under våren, har vi inte lyckats hitta en lämplig köpare för IPM, säger Christoffer Abramson, vd på Catella i en presskommentar.