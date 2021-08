C Worldwide rekryterar nyckelresurs från Swedbank Robur

När Catrin Jansson rekryterades från Enter Fonder till Robur i oktober 2019, kallades hon för en ”nyckelrekrytering” i fondbolagets pressmeddelande. Hon tillträdde då tjänsten som senior portföljförvaltare av Swedbank Robur Transition, en fond med stark hållbarhetsprofil.

Knappt två år senare går hon alltså vidare till C Worldwide där hon kommer att arbeta med kapitalförvaltarens två Sverigefonder. Hon tillträder under september.

– Vi är glada och stolta att kunna meddela att vi rekryterat Catrin Jansson till vårt svenska aktieteam. Catrin kommer att utgöra en formidabel förstärkning till vår satsning på Sverigeförvaltning. Hon har lång erfarenhet från förvaltning, analys och hållbarhet, senast från Swedbank Robur och dessförinnan Enter Fonder. Det är en mycket intressant bakgrund som passar perfekt in i vårt sätt att arbeta och som innebär att vi nu kan accelerera våra ambitioner inte minst inom aktiv ägarstyrning och ESG, säger Henrik Söderberg, portföljförvaltare vid C Worldwide.



Teamet kommer därmed, utöver Catrin Jansson, att bestå av Henrik Söderberg, Ulf Arvidsson, Peter Holt, Viktor Fessé.

C Worldwide-gruppen - med ett totalt förvaltat kapital om cirka 200 miljarder kronor - har huvudkontor i Köpenhamn, men dessutom kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors och Luxemburg där fondbolaget är baserat. Kunderna finns, förutom i Norden, även i exempelvis Australien, Kanada och Storbritannien.

Bolaget grundades under namnet Carnegie Asset Management som en del av Carnegie-gruppen. Mot slutet av 2009 separerades Carnegie Asset Management fullt ut från Carnegie Investment Bank och 2016 bytte bolaget namn till C Worldwide Asset Management. Numera äger Altor Fund III 80 procent av C Worldwide. Resten ägs av bolagets medarbetare.