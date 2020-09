Budet på pappersbolaget delar analytikerkåren

Budet på specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö är bra och snarare är det köparkonsortiet som borde fundera på vilka konsekvenser ett eventuellt höjt pris på kortfibermassa får för bolaget. Det säger Oskar Lindström, skogsanalytiker på Danske Bank, till Realtid.

– Värderingsmässigt så motsvarar budet 7,8 gånger nästa års EBITDA, vilket är ungefär 20 procents premie jämfört med vad aktien historiskt har handlats för. Konsortiet som har lagt budet förväntar sig 18 procents tillväxt jämfört med 2020 och givet att priserna på pappersmassa är på väg upp så tycker jag att det låter som ett bra bud för befintliga ägare, säger Oskar Lindström.

Enligt honom så skulle en höjning av priset på kortfibermassa med omkring 100 US-dollar per ton räcka för att, mer eller mindre, eliminera den beräknade tillväxten på 18 procent.

Ahlstrom-Munksjö har en stor del av marknaden för små serier av nischade pappersprodukter i allt från tapeter och filter till slippapper och elisolering vilket skapar en helt annan prisnivå än för andra typer av pappersprodukter.

– För att ge ett litet perspektiv: Om ett ton tryckpapper och kraftliner kostar 500-600 euro per ton och finare kartong för 900 euro per ton så rör sig Ahlstrom-Munksjö kanske på nivåer kring 3 000 euro per ton. Om priserna på kortfibermassa stiger så blir det helt klart motvind på Ahlstrom-Munksjö, säger Oskar Lindström.

Budet värderar hela bolaget till omkring 22 miljarder kronor och läggs genom bolaget Spa Holdings som ägs av ett konsortium bestående av bland annat riskkapitalbolaget Bain Capital, Ahlstrom-Munksjö nuvarande huvudägare Ahstrom Capital, bolagets näst största ägare Viknum samt Belgrano Inversiones.

Odin Fonder är fjärde största ägare i Ahlstrom-Munksjö med 2,2 procent av aktierna – men fondbolagets analytiker tycker att budet är alldeles för lågt.

– Det är intressant att det kommer ett bud. Men det underskattar den långsiktiga potentialen. När vi räknar så kommer vi fram till betydligt högre värden, säger Hans Christian Bratterud till Dagens Industri.

Oskar Lindström på Danske Bank vill inte uttryckligen säga något kring om aktieägarna borde acceptera budet eller inte, men konstaterar att budet utifrån ett räknemässigt perspektiv får anses som bra.

– Massan är en ganska volatil produkt och tenderar att driva cyklikaliteten i den här typen av bolag. Kortfibermassa har varit nere på låga nivåer de senaste 12 månaderna, vilket borde ha hjälpt Ahlstrom-Munksjö en del, visserligen med en svag dollar, säger Oskar Lindström till Realtid.

Aktien har rusat på nyheten om budet. Vi 15-tiden noteras en uppgång på 26 procent.