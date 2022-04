British Airways fortsätter ställa in flyg på grund av personalbrist

Pandemi-relaterad frånvaro har förvärrat personalbristen på flygplatser och flygbolag, och branschen kämpar för att rekrytera personal efter att tusentals jobb förlorats och många arbetare lämnat under pandemin. Det skriver BBC.



Flygbolaget hade redan signalerat sin avsikt att ställa in de flesta av flygningarna efter ett beslut om att minska flygningarna till slutet av maj.



Även Easyjet ställde in cirka 30 flygningar från Gatwick, en annan flygplats i London.