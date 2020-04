Breda uppgångar på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg under tisdagen efter påskhelgens uppehåll och breda OMXSPI stängde på plus 2,17 procent. Det svenska storbolagindexet OMXS30 steg med 2,47 procent under tisdagen.



På large cap-listan leder Astra Zeneca som under långfredagen presenterade positiva resultat för Adaura-studien i fas 3 som egentligen var planerade att presenteras 2022. Aktien stängde på plus 9 procent.



Holmen, Traton och Evolution Gaming såg också stora uppgångar under dagen med 8,5, 7,8 respektive 7,5 procents uppgång i respektive aktie.



På middle cap ledde ITAB Shop Concept med en daglig uppgång om nära 35 procent.



Inom small cap var PledPharma den överlägsna vinnaren och aktien stängde på plus 60 procent.



Dagens förlorare är Bonava med en nedgång om 6 procent, Scandic Hotels Group som stängde på minus 13 procent och EnQuest som stängde på minus 12 procent.