PWC tappar mark i Kina och Australien efter skandaler

PWC, en av de globala ”Big Four”-revisionsfirmorna, rapporterar en nedgång på 12,7 procent i vinsterna i Asien och Stillahavsområdet för det gångna året, skriver Financial Times.

Skandaler i både Kina och Australien har lett till kundförluster och stora förändringar inom revisionsfirman.

Dolt oegentligheter i Kina

I Kina anklagas PWC för att ha dolt ekonomiska oegentligheter hos fastighetsjätten Evergrande, vilket har lett till att kinesiska statliga företag har avslutat sina samarbeten med revisionsfirman.

På grund av skandalen förlorade PWC nyligen sin största kund, Bank of China. Istället anlitar centralbanken rivalen Ernst & Young, EY. Den kinesiska regeringen har även dragit in företagets licens i landet under en sexmånadersperiod.

Bolaget har även fått rejäla böter i Kina, på 441 miljoner yuan, motsvarande 637 miljoner kronor. Detta för att ha gjort fel i revisionen av Evergrande, skriver nyhetsbyrån Finwire.

PWC i blåsväder i Australien

I Australien hamnade PWC i blåsväder efter att en partner läckt konfidentiell information för att gynna företaget kommersiellt. För att behålla statliga kontrakt tvingades företaget sälja sin regeringsrelaterade konsultverksamhet.

Trots problem i Asien rapporterar PWC en global vinstökning på 1 procent, jämfört med 3,1 procent under de föregående 12 månaderna.

Företaget rapporterar rekordhöga intäkter på 55,4 miljarder dollar under året till juni. Detta är en ökning med 3,7 procent, exklusive valutafluktuationer. Som jämförelse var intäktstillväxten förra året 9,9 procent, skriver Financial Times.

Starka resultat i Mellanöstern och Europa har delvis balanserat ut den asiatiska nedgången.

I september presenterade revisionsjätten ett formellt sparpaket för första gången sedan 2009. Runt 1 800 personer, främst i USA, uppges enligt källor till tidningen vara berörda av nedskärningarna.

