Pandemins uppskjutna offer: Tusentals svenska konkurser

Nu när ska skulden betalas tillbaka är det lättare att gå i konkurs och bli skuldfri på en gång, istället för att betala av skulden till staten.

Den som får notan är istället skattebetalarna.

”När möjligheten till anstånd infördes så fanns en tro på att ekonomin skulle ta fart igen efter pandemin, men så blev det inte. Då kom istället inflation, elkris och Rysslands krig i Ukraina. Många företag har fortfarande svårt att betala sina skulder”, säger Karl Stjerna.

Det skriver bland annat Tidningen Näringslivet.

Konkurser istället för skatter

Var fjärde bolag har inte påbörjat sina avbetalningar, och många kommer enligt planen att börja betala av sina skulder först i mars nästa år.

”Trenden är, enligt en rapport från Skatteverket, att andelen företag som betalar sina anstånd minskar över tid och att andelen företag där skulderna överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning ökar”, skriver TT.

Under 2024 har hittills 8 213 bolag gått i konkurs under de första 10 månaderna. Det är 29 procent fler än i fjol. Många av de som går i konkurs är bolag som fick anstånd under pandemin.

