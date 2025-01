Skånska imperiet delas – siktar på dubbel börsdebut

78-årige skånska golvmiljardären Darko Pervan stöper om sitt livsverk. Välinge-koncernen delas nu upp i två separata bolag som båda siktar på börsen.

Uppdelningen innebär att licensverksamheten Välinge Innovation, där den ursprungliga klickgolvstekniken finns, ska börsnoteras först.

I denna del stannar danska Lego-familjens investmentbolag Kirkbi kvar som minoritetsägare med 49 procent.

”Licenssidan är väldigt lönsam. I dag är omsättningen cirka 1,7 miljarder kronor och ebitda är drygt 1 miljard kronor”, säger Pervan till Affärsvärlden.

”Sveriges mest lönsamma bolag”

Industridelen, som går under namnet Bjelin Group, har samtidigt tagit in amerikanska riskkapitalbolaget Strategic Value Partners (SVP) som ny delägare.

Totalt 5 miljarder kronor har investerats i industriverksamheten, som trots tuffa marknadsförhållanden visar stark tillväxt.

”Välinge är ett av Sveriges mest lönsamma bolag, detta trots den katastrofala situationen på den europeiska byggmarknaden. Efterfrågan på golv har sjunkit med nära 50 procent och många kämpar för sin överlevnad, medan vår golvförsäljning ökade med 60 procent under 2024”, säger Pervan till Dagens Industri.