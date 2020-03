Bodenholm lägger ner efter toppår

Bodenholm Capitals årsredovisning för 2019 kom för en månad sedan. Då var beskedet att fondverksamheten "förväntas under 2020 att bedrivas med samma inriktning som under 2019." Sedan dess har något hänt för idag kom beskedet att fondverksamheten avvecklas.

Enligt information som gått ut från Brummer & Partners kommer beskedet sedan vd Erik Orving samt grundaren och förvaltningsansvarige Per Johansson (bilden) bestämt sig för att lämna verksamheten. Även ytterligare nyckelpersoner inom förvaltning har bestämt sig för att lämna.

I partnergruppen ingår bland andra även Mads Thamsborg, Oskar Andersson och Christos Damianou.

Totalt hade Bodenholm 16 anställda, varav tio inom förvaltningen vid årsskiftet. Vad som händer med dessa när verksamheten avvecklas är inte känt. Företrädare för Bodenholm var inte anträffbara för en kommentar på torsdagen.

Enligt den färska årsredovisningen var 2019 det bästa året hittills för fondbolaget. Resultatet före skatt uppgick till 217 miljoner kronor och ägarna fick dela på 166 miljoner i utdelning. För 2018 uppgick utdelningen till 144 miljoner kronor.

Brummer & Partners ägde tidigare 60 procent av fondbolaget men gick ner i ägande till dryga 40 procent under 2018. Per Johansson ägde vid årsskiftet drygt 36 procent via bolag.

Fonderna Bodenholm Master (med två matarfonder) samt Bodenhom Absolute Return kommer att inleda sin avveckling under april. Vid årsskiftet hade Master-fonden 5,5 miljarder kronor under förvaltning en nedgång med drygt 2 miljarder på ett år. Absolute Return-fonden, som startades våren 2019, hade samtidigt 3,8 miljarder under förvaltning.