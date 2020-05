Blandat på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde tisdagen med både uppgång och nedgång. Det breda OMXSPI-indexet växte med 0,4 procent efter att ha handlats under nollstrecket under dagen. OMX30 stängde istället ned 0,4 procent.



Vinnare på large cap-listan var Ahlstrom-Munksjö med en uppgång om 6,37 procent, MTG:s A och B-aktie med 5,27 procent samt Evolution Gaming Group, upp 4,44 procent. Även SSAB, Intrum och EQP steg med 4,36 respektive 4,21 och 3,46 procent.



Dagens large förlorare vad SBB Norden som gick ned 3,39 procent till 24,2 kronor per aktie samt Elekta och Nobia som minskade med 3,38 respektive 3,01 procent.