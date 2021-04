Barbara Bergström sponsrar ny professur på Handels

Barbara Bergström är grundare till Internationella engelska skolan. Donationen som är på 60 miljoner kronor under tio år och överlämnas på Barbara Bergströms 75-årsdag i dag fredag, den 9 april. Det framgår av ett pressmeddelande.



Stiftelsen The Hans and Barbara Bergstrom Foundation har som uppdrag att stödja projekt för upplysning, utbildning och forskning i Sverige. Stiftelsen är bland annat huvudfinansiär av ombyggnaden av Medicinska Föreningen på KI, möjliggjorde Forska!Sverige för att främja goda förutsättningar för att Sverige ska ligga i spetsen av medicinsk forskning och innovation och finansierar Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga pris för ”vetenskaplig journalistik”.

Barbara Bergströms professurin Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan blir den första namngivna donationsprofessuren som bär en kvinnas namn.

– God utbildning är en demokratisk grund som landet vilar på och en av de viktigaste faktorerna för att framtidssäkra vår konkurrenskraft. Att bedriva kvalificerad forskning om hur skolor fungerar, leds och organiseras i praktiken är således en ytterst angelägen uppgift för ett lärosäte som Handelshögskolan i Stockholm. Vi är enormt tacksamma och glada över donationen och att Barbara Bergströms 75-årsdag firas med en satsning på vetenskap och forskning är fantastiskt, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm i en skriftlig kommentar.

Till innehavare av Barbara Bergströms professur har Karl Wennberg utsett som också kommer att fungera som vetenskaplig ledare för en ny centrumbildning som kommer att bedriva oberoende forskning om skolors ledning och framgångsfaktorer. Studier inom det nya forskningscentret ska fokusera på hur skolor fungerar i praktiken och generera kunskap om skolors verksamhet, ledning och kultur för excellens.

Karl Wennberg är idag verksam som professor vid Linköpings universitet och återkommer nu till institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan där han tidigare varit verksam.

– Donationen av The Hans and Barbara Bergstrom Foundation möjliggör en sedan länge efterfrågad breddning av Handelshögskolans forskningsprofil, på ett samhällsviktigt område jag själv är passionerad för, säger Karl Wennberg, innehavare av Barbara Bergströms professur.

– Det är djupt meningsfullt att kunna bidra till en typ av forskning om skolverksamhet som är eftersatt i Sverige och som internationellt går under samlingsnamnet ”School Effectiveness Research", säger Hans Bergström som företrädare för donatorn, The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

–Barbara och jag är entusiastiska över att en så framstående, produktiv och innovativ forskare som Karl Wennberg blir första Barbara Bergström-professor.