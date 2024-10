HSBC återköper ytterligare aktier efter stark rapport

Under tredje kvartalet ökade den brittiska storbanken HSBC sin vinst före skatt till 8,5 miljarder dollar, en ökning med 10 procent från 7,7 miljarder dollar förra året. Siffran överträffade analytikernas förväntningar på 7,6 miljarder dollar enligt Financial Times.

”Vi levererade ännu ett bra kvartal, vilket visar att vår strategi fungerar. Vi hade en stark intäktstillväxt och bra resultat inom Wealth och Wholesale Transaction Banking”, säger bankens vd Georges Elhedery.

Han tog nyligen över ledningen och har lanserat ett omfattande omstruktureringsprogram, skriver nyhetsbyrån Finwire.

Ökade kostnader

Nettointäkterna från räntor, som stod för mer än hälften av HSBC:s intäkter förra året, sjönk till 7,6 miljarder dollar under tredje kvartalet. Detta missade analytikernas prognoser på 8,2 miljarder dollar. Siffran hade fallit med 11 procent under årets andra kvartal jämfört med året innan, skriver Financial Times.

Bankens nettoresultatmarginal, en viktig måttstock för utlåningslönsamhet, sjönk till 1,46 procent från 1,7 procent samma period förra året.

Kostnaderna ökade till 8,1 miljarder dollar från 8 miljarder dollar året innan. HSBC har räknat med att kostnaderna ökar med cirka 5 procent under 2024.

