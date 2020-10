Bamboras grundare investerar i Påmind – större kapitalrunda 2021

Som Realtid skrivit har Påmind ingått ett samarbete med digitala brevlådetjänsten e-Boks, som därmed kommer att göra avtalstjänsten Påmind tillgånglig via e-Boksplattformen. Flera liknande samarbeten är på gång.

– E-boks är ett stort steg för oss när det kommer till vår distributionsstrategi, och starten på denna satsning. Vi försöker hitta aktörer och tjänster med existerande kundbaser där vi kan få reach samtidigt som vi kan hjälpa till att stärka våra partners värdeerbjudande mot kund genom att tillhandahålla vår tjänst i deras tjänst. Vi har flera av denna typer av partnerskap på gång och tror starkt på denna som tillväxtstrategi, säger Påminds vd John-John Tengberg till Realtid, och fortsättter:

– Vi är egentligen öppna för alla olika partners, men vi har haft en väldigt bra dialog under en lång tid med e-Boks och tycker vi passar väldigt bra in i e-boks platforms strategi med e-boks Plus. De har som mål att integrera externa relevanta tjänster i deras platform för att stärka deras kunderbjudande, och där passar det här partnerskapet perfekt.

Hur många som använder sig av Påmind idag är oklart men Stenberg säger att, efter att ha lagt mycket fokus på produktuveckling, så kommer bolaget i nästa fas ha större fokus på tillväxt. Verksamheten kan även bli lönsam redan nästa år.

– Vi har prioriterat ned tillväxt för att fokusera på produkt. Men nu börjar vi närma oss stadiet där vi ser en stabil unit economics som låter oss satsa på tillväxt, dels genom partners som e-Boks men också tillväxt av vår egna app, säger Tenberg. Påminds affärsmodell har varit under ständig utveckling och vi har nu precis börjat skapa en stabil intäktsström. Fokus har legat på unit economics i detta stadie, och vi börjar nu se att vi närmar oss en sund sådan och fokus kommer därför framåt och under nästa år att skala upp detta och nå lönsamhet under nästa år.

Sedan tidigare finns Sven Hagströmer, Christer Gardell, Dinkelspielfamiljen och Michael Nachemson på investerarlistan. Tillkommer nu Johan Tjärnberg, tidigare grundare och vd på Bambora, betaltjänstebolaget som såldes till franska Ingenico för drygt 14 miljarder kronor 2017. Påmind siktar på att genomföra en större kapitalanskaffningsrunda under 2021.

– Vi håller just nu på med en mindre runda med full täckning, för att skapa en brygga till en större runda under nästa år som vi tror vi kommer vara mogna för. Mest nuvarande aktieägare, men även en-två externa aktieägare. Bland annat Johan Tjärnberg, tidigare på Bambora, som kommer in och kan bidra väldigt mycket med stöd genom sin djupa kunskap och erfarenhet, säger John-John Tenberg.