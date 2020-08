Avanza slår Nordnet med hästlängder – på webben

En snabb och välstrukturerad webbplats är det främsta skyltfönstret för många företag. Inte minst i finansbranschen. Ett av många nyckeltal är antalet unika besökare.

SEO-byrån Expandtalk har gått igenom webbplatserna från Sveriges 300 största sajter i en mätning som gjordes i juni månad.

I topp totalt sett ligger Ikea, Spotify och H&M. Nedbrutet på finansbranschen är konsument- och e-handelsstarka Klarna föga förvånande etta. Både Swedbank och Avanza är också starka konsumentvarumärken med tydlig nätprofil och kommer tvåa respektive trea i mätningen.

Expandtalk reserverar sig lite vad gäller Klarna eftersom just deras webbsajt tekniskt är svårare att mäta. Vad gäller Swedbank konstaterar man att banken satsar förhållandevis mycket på Google Ads och annonserar på begrepp som "bolånekalkyl" och "huslån kalkyl". Och för Avanzas del noterar Expandtalk att genomsnittstiden för besökarna är betydligt längre än för konkurrenterna vilket indikerar att kunderna gör andra typer av affärer på sajten.

Länsförsäkringar slår kanske lite mer otippat såväl Handelsbanken som SEB och Nordea.

Och noterbart är att Nordnet kommer väsentligt efter huvudkonkurrenten Avanza – det skiljer drygt 2,2 miljoner i besökare. Den stora förklaringen är enligt Expandtalk att Avanza är betydligt starkare än Nordnet på digital marknadsföring. Framförallt det organiska söket, hur sajten och sökorden visas på Google. Avanza har en synlighet på Google på ungefär fem gånger fler sökord än Nordnet. Även den digitala annonseringen skiljer sig åt – Avanza syns på betydligt fler sökord och betalar mindre för sin annonsering.

Ser man på varumärkets styrka konstaterar Expandtalk att det ser betydligt bättre ut för Nordnet. Det görs 673 000 sökningar på varumärket Avanza per månad på Google, vilket är en ökning med 22 procent under det senaste 12 månaderna. På varumärket Nordnet görs det i snitt 550 000 sökningar per månad på Google, men trenden för dessa har ökat med 50 procent under de senaste 12 månaderna.

När vi gräver vidare i sifforna ser vi att några av Sveriges mest populära bolag för aktiesparare – Investor och Industrivärden – har få webbesökare. Det gäller för övrigt för alla investmentbolag. Kinnevik hamnar i botten på listan som innehåller 35 finansbolag.

Inte heller börssuccén EQT gör något stort webbavtryck och hamnar först på plats 27.

Ur materialet går det även att få andra typer av sajter, exempelvis organisationen Aktiespararna som vi har valt att lägga in i listan över finansbolag. Intresseorganisationen hamnar i undre halvan, på plats 22 med 129 500 unika besökare. Det är för övrigt 169 700 färre än vad Realtid hade, som finns med i avdelningen för media. Realtid slår för övrigt enligt rankingen såväl ekonomijournalistiksajter som Privata Affärer och Affärsvärlden.

Vi har också valt att ta med en myndighet – Finansinspektionen – som kvalar in på plats 24.