Avanza sjunker 5 procent efter säljrekommendation

“Avanzas intäkter kan tänkas växa med 7 procent per år under åren till och med 2021. Samtidigt spår nätbanken en kostnadsökning om 9 till 12 procent per år, något som indikerar en fortsatt svag lönsamhet”, skriver nyhetsbyrån som refererar till ABG:s analys där bevakning tas upp med rekommendationen sälj och riktkursen 55 kronor.

Avanzas aktiekurs sjunker med 4,9 procent till 67,70 kronor på tisdagseftermiddagen.

Investmentbanken räknar med fortsatt press på kommissionsintäkterna samt även pris- och marginalpress på andra intäktsrader än mäkleriet. Därutöver räknar ABG med att Avanza kommer behöva fortsätta investera i IT, enligt Direkt.

Annons