Android-uppdatering fick ett flertal svenska bankappar att krascha

Efter en uppdateringen av Android System WebView och Google Chrome via Google Play Store, har en del Android-appar runt om i världen kraschat, enligt Android Authority .

Kunder till några svenska banker har även dem drabbats, däribland kunder hos Avanza, Swedbank och Nordea. Det bekräftar bankerna för Realtid. Problemet ligger alltså inte hos bankerna utan hos Google.

– Det är klart att det påverkar våra kunder när det inte går att logga in med appen. Dock är detta ett problem som inte ligger hos oss utan hos Google. Det påverkar inte bara Avanzas app utan även andra appar. Våra kunder kan nå alla våra tjänster genom att logga in via sajten istället, säger Sofia Svavar, chef Investerarrelationer på Avanza, till Realtid.

– För närvarande kan kunder uppleva problem med appar på Android, bland annat BankID-appen. Problemet ligger inte hos Nordea. Google arbetar med att lösa problemet. Tips för de som upplever problem med BankID är att uppdatera Android System WebView och Google Chrome på sin enhet, bekräftar Mikaela Östman, Senior Communicator och presskommunikatör på Nordea, till Realtid.

Även hos Swedbank har problem förekommit.

– Vissa kunder med Android-telefoner har haft svårt att logga in i appen under dagen. I flera fall har det löst sig genom att kunderna har uppdaterat operativsystemet i telefonerna, säger Ralf Bagner, Press Manager för Swedbank.

Nordnet har däremot inte haft några problem med Android-appen under dagen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. Danske Banks android-användare verkar även de inte haft problem, säger bankens presschef Anna Sundblad.