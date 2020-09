Anders Nissen har förvärvat syntetiska optioner av Pandox huvudägare

Pandox verkställande direktör Anders Nissen har förvärvat sammanlagt 600 000 syntetiska optioner av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS. Optionerna har en löptid på cirka fem år och utställarna har möjlighet att, förutsatt att lösenpriset är uppnått, besluta att optionerna ska kontantavräknas eller ge rätt till B-aktier i Pandox. Optionerna har förvärvats till marknadsmässiga villkor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Priset per option uppgår till 2,17 kronor och har beräknats med tillämpning av värderingsmodellen Black-Scholes. Lösenpriset per option är satt till 154,85 kronor, det finns ett tak på 246,53 kronor per option och vinsten kan maximalt uppgå till cirka 55,01 miljoner kronor.

Pandox medverkar inte i utfärdandet av optionerna och det förväntas inte uppstå några kostnader för Pandox med anledning av de utställda optionerna. I och med att det är fråga om optioner utställda av aktieägare uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Efter förvärvet uppgår Anders Nissens innehav i Pandox till 371 250 A- respektive B-aktier, vilka innehas antingen direkt eller indirekt genom helägt bolag, och 1 190 877 optioner.