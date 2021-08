Amerikanska SEC stämmer tech-vd för investeringsbedrägeri om 80 miljoner dollar

Amerikanska Stock and exchange commission, SEC, stämmer Manish Lachwani, tidigare vd för det Silicon Valley-baserade teknikbolaget Headspin. Lachwani anklagas för att han vilselett investerare om bolagets tillväxt, kundtillväxt och omsättning mellan 2018 och 2020. Totalt anklagas han för ett bedrägeri om 80 miljoner dollar. Enligt SEC var målet för bedrägeriet att höja bolagets värdering till över 1 miljard dollar.

Lachwani, som kontrollerat väsentliga aspekter av Headspins finans- och försäljningsverksamhet, överdrev värdet av en rad kundavtal och räknade in värdet av avtal under förhandling som verklig omsättning, enligt SEC. Lachwani sålde även under perioden 2,5 miljoner egna aktier för egen vinning, enligt SEC.

Det var bolagets styrelse som först upptäckte allvarliga fel i bolagets redovisning av kundavtal vilket ledde till att bolagets värdering reviderades ner, till 300 miljoner dollar, från tidigare över 1 miljard dollar. Lachwani slutade som vd i Headspin i maj 2020.

I februari 2020 investerade Dell Technologies Capital, Iconiq Capital och Tiger Global 60 miljoner dollar i i en C-runda som värderade Headspin till 1,16 miljarder dollar, vilket motsvarar en dubblering av bolagets värdering vid en B-runda i oktober 2018, enligt Forbes.

Även åklagaren för Nordkalifornien stämmer Lachwani.

SEC:s utredning fortsätter.