Allt fler utmanar SAS – men här är största konkurrenten

SAS håller på att bygga upp två nya produktionsplattformar – SAS Connect och SAS Link – efter att ha sagt upp 5 000 anställda, nästan halva personalstyrkan, under covid 19-krisen.



Samtidigt håller Norwegian på att skala upp verksamheten i Norge. I fredags öppnade flygbolaget sina gamla baser i Stavanger, Bergen och Trondheim. Under pandemin – och under det konkurshot som hovrat över Norwegian – har bara basen på Oslos flygplats Gardermoen varit i bruk.



Men SAS och Norwegian är inte på långt när tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, och nu ser flera lågprisbolag sin chans att etablera sig på allvar i Skandinavien.



Ett exempel är Lufthansa-gruppens lågprisbolag, Eurowings. I mars nästa år öppnar flygbolaget en relativt stor bas på Arlanda med sex Airbus-plan.



– Eurowings har funnits i Skandinavien ett tag men har aldrig lyckats speciellt bra här. Nu satsar de ordentligt med sex flygplan vilket betyder cirka 2,5 miljoner passagerare om året. Planen är att de ska flyga på typiska semesterdestinationer i Europa, säger Hans Jørgen Elnæs.



Värt att notera är att såväl Lufthansa som SAS är medlemmar i Star Alliance – världens största flygbolagsallians bestående av ett 30-tal flygbolag från olika delar av världen.



– Det är intressant att ett Star Alliance-bolag stärker sin position i Skandinavien och därmed konkurrerar med SAS som samtidigt ska vara en partner i alliansen, säger Elnæs.



Precis som Eurowings öppnar också Ryanair en ny bas på Arlanda. Det irländska lågprisflygbolaget kommer att flyga såväl inrikes – på Göteborg, Malmö och Skellefteå – som på ett antal destinationer utomlands, däribland Köpenhamn och Barcelona. Enligt ett pressmeddelande från augusti i år rör det sig om totalt närmare 25 nya flyglinjer.



– Ryanair är också ett bolag som aldrig riktigt lyckats i Skandinavien. De har haft en bas i Skavsta i många år – som de har lagt ned. I Norge och Danmark har det gått lite upp och ned. Nu prövar de tydligen igen. Samtidigt måste Ryanair få till avtal med lokala fackföreningar och det jobbar man på i såväl Danmark som Sverige, säger Hans Jørgen Elnæs.



Så sent som i fredags meddelade också IAG:s lågprisbolag, spanska Vueling Airlines, att man startar upp nya rutter från Sverige. Vueling har varit verksamt i landet sedan 2012 och erbjuder för närvarande daglig non-stop service till Barcelona från Arlanda, och två veckovisa avgångar från Landvetter.



Från och med november börjar Vueling flyga även till Paris från såväl Arlanda som Landvetter.



Samtidigt ökar flygbolagen Braathens Regional Airlines, BRA, och AirLeap på kapaciteten i Sverige.



I Norge har lågprisbolaget Flyr, som startades av Erik G. Braathen under 2020, kommit igång och har nu fyra flygplan i drift. Flyr har sitt huvudkontor i Oslo med en operativ bas på Oslos flygplats, Gardermoen.



– Flyr flyger på alla de viktiga rutterna i Norges inland men har också börjat flyga på destinationer som Nice, Alicante och Malaga. De ska också börja trafikera en räcka andra turistdestinationer i Europa och man räknar med att antalet flygplan kommer att öka från fyra till sex eller kanske åtta innan året är slut, säger Hans Jørgen Elnæs.



Men det är fortfarande Norwegian som kommer att bjuda på den hårdaste konkurrensen för SAS i Norge.



– Jag tror att målet för Norwegian är att bli lika stora i Norge som de var innan krisen - då Norwegian och SAS var ungefär jämnstora. Och nu har Norwegian öppnat sina baser i Stavanger, Bergen och Trondheim, utöver den i Oslo, samtidigt som SAS bara har en bas i Oslo.



Norge är samtidigt – under normala omständigheter – SAS största marknad tack vare att inrikesflyget är så stort. Innan pandemi-krisen kom runt en tredjedel av SAS intäkter från Norge. Norsk lax – som är en stor industri för Norge – flygs också till Nordamerika och Asien.