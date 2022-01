Allt fler svenska gröna unicorns

Inför det fjärde upplagan av Sweden Sustaintech Venture Day den 22 mars har arrangören uppdaterat sin årliga branschanalys av svenska greentechbolag. Studien görs varje år för att ha ett underlag till att välja ut de cirka trettio bolag som ska presentera sig för investerare under eventet. Inget bolag får pitcha mer än två år i rad. Årets tema kommer att vara ”Electification – the pathway to the future”. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sweden Sustaintech Venture Day ambition är att matcha växande svenska bolag inom greentech med investerare och följer en ständigt expanderande lista som nu består av 164 tillväxtbolag.

Under de senaste åren har det skapats minst tre greentech-unicorns från Sverige, Northvolt, OX2 och Oatly. Parallellt växer även andra, mindre synliga bolag sig allt större globalt. Flera uppnår eller närmar sig Unicornvärdering, exempelvis solpanelsbolaget Svea Solar, luftrenings- och koldioxidinsamlingsbolaget Absolent Group samt energilagringsbolaget Polarium.

Cleantech Group, som följer branschen globalt, nämner i sin årssammanställning de fem viktigaste affärerna förra året och där var två av dem svenska bolag, Northvolts order från Volkswagen och kapitaltillskott på 105 miljoner dollar samt H2 Green Steel som gjorde en runda på 105 miljoner dollar och här nämndes också deras joint venture för att bygga ett 1 GW stålverk med 95 procent reduktion av koldioxidutsläpp.

Sedan förra årets analys har 27 bolag tillkommit på tillväxtlistan och 15 bolag på intresselistan. De totalt 164 bolagen har en omsättning från 1 miljon kronor per år, upp till många miljarder och den totala omsättningen för bolagen på listan har fördubblats på tre år, från 13 miljarder kronor år 2017, till 27 miljarder år 2020.

– Antalet bolag som är noterade på börsen och som inkluderas i studien har ökat från 34 förra året till 43 under 2021. Vi har valt att inte längre låta noterade bolag visa upp sig i pitchar på eventet då dessa bolag nu följs och får full exponering av investmentbanker, banker och andra kapitalmarknadsdagar, säger Boel Swartling, entreprenör och investerare samt projektledare för Sweden Sustaintech Venture Day, i en skriftlig kommentar.

Huvudpartners till Sweden Sustaintech Venture Day är: Energimyndigheten, STING och Cleantech Scandinavia. Dessutom stöttas eventet av Tillväxtverket, Invest Stockholm och NEFCO. Samarbete sker med en rad svenska inkubatorer för att säkra en bred rekrytering från hela landet vid bolagsurvalet. De inkubatorer som deltar i år är Artic Business Incubator (Luleå), LEAD (Linköping/Norrköping), Sting Bioeconomy (Karlstad), Chalmers Ventures (Göteborg), Ideon Lund och UIC (Uppsala).