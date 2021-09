AI ökar i betydelse för banker

Enligt en ny undersökning från SAS Institute, KPMG och Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) har en tredjedel av alla finansföretag under pandemin påskyndat användningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att upptäcka och förebygga penningtvätt. Vidare svarar 39 procent av de som ansvarar för regelefterlevnad (compliance) att de fortsätter planera för användning av AI och maskininlärning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rapporten ”Acceleration Through Adversity: The State of AI and Machine Learning Adoption in Anti-Money Laundering Compliance”, och en kompletterande visualisering, ger fördjupade insikter från fler än 850 ACAMS-medlemmar från hela världen, vad gäller användning av teknik för att upptäcka penningtvätt. Penningtvätt uppskattas omsätta mellan 2 och 3 procent av världens globala BNP (mellan 800 miljarder och 2 biljoner dollar årligen).

Mer än hälften (57 procent) av de tillfrågade använder AI och maskininlärning i sina processer, testar AI-lösningar eller planerar att börja använda sådana under de kommande 12–18 månaderna, enligt undersökningen.

28 procent av de stora finansaktörerna, de som har tillgångar över 1 miljard dollar, anser sig vara innovatörer och tidiga användare av AI. Men även 16 procent av mindre aktörerna ser sig som branschledare vad gäller AI.

De två främsta drivkrafterna för AI och maskininlärning är enligt undersökningen att förbättra kvaliteten på utredningar och anmälningar (40 procent), samt att minska antalet falska larm, så kallade ”false positives”, vilka medför ökade driftskostnader (38 procent).