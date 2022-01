Actionspeltillverkare köper mobilspelsbolag för 115 miljarder

Take-Two har tecknat ett definitivt avtal som innebär att bolaget förvärvar samtliga aktier i Zynga till en värdering på 9,861 dollar per aktie i Zynga, baserat på stängningskurserna den 7 januari. Det ger Zynga ett företagsvärde på 12,7 miljarder dollar, motsvarande 115 miljarder kronor.



Aktieägarna i Zynga får 3,50 dollar per aktie kontant och 6,361 dollar per aktie i aktier i Take-Two för varje aktie i Zynga, vilket motsvarar en budpremie på 64 procent räknat på stängningskursen den 7 januari.

Zynga grundades i juli 2007. Take-Two Interactive Software grundades i september 1993.