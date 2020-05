ABG startar fastighetsbolag

Andreas Birgersson, Pangeas tidigare vd, blir bolagets vd. Per Nisses, som närmast kommer från Arctic Capital, Head of Investor Relations och Philip Söderqvistfrån Pareto blir Head of Investments. Det rapporterar Fastighetsvärlden.

– Vi har under en längre tid tittat på att starta en sådan här verksamhet för den svenska och finska marknaden och har till slut hittat rätt team vi vill göra detta tillsammans med, säger Jonas Ström, vd för ABG Sundal Collier och som blir styrelseordförande i det nya ABG Fastena till Fastighetsvärlden.

Företaget kommer att ha lokaler i anslutning till ABG Sundahls nya kontor i Urban Escape (Gallerian) i Stockholms city.

– Med denna etablering har vi nu möjligheten att erbjuda en Pan-nordisk tjänst till investerare, som vill ha stabila och förutsägbara kassaflöden i sin portfölj, säger Jonas Ström