Kinas utsläpp nu större än EU:s

IT & tech

Lågt per capita

Kinas bidrag per capita är dock fortfarande lågt jämfört med väst.

Kinesiska medborgare står för 227 ton koldioxid per person, långt under EU:s 682 ton och USA:s 1 570 ton per capita.

Enligt prognoser från Internationella Energibyrån (IEA) kommer Kina sannolikt aldrig att överträffa USA:s historiska utsläpp, även om deras totala årliga utsläpp fortsätter på en hög nivå, skriver Carbon Brief.

ANNONS

Läs även: Lika mycket ekonomisk skada av klimatkrisen som av finanskrisen. Dagens PS