Är detta slutet för Googles "olagliga monopol"?

Robotar jobbar allt mindre i amerikanska fabriker

Efterfrågan på robotar minskar i USA. Under pandemin var behovet stort, men nu väljer industrin att hellre anställa: ”Motiverar inte utgifterna.” Beställningar av industrirobotar i USA minskade med nästan en tredjedel under förra året jämfört med rekordåret 2022. Trenden håller i sig. Under årets första sex månader sjönk beställningarna ytterligare. Det visar en rapport från …