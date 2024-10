Larmet: Ekobrottslighet riskerar att spridas i näringslivet

Juridik

Lufthansa stoppade judiska passagerare – får rekordböter

Lufthansa bötfälls med rekordhöga fyra miljoner dollar av det amerikanska transportdepartementet (DOT). Detta efter att ha hindrat 128 judiska passagerare från att gå ombord på ett anslutande flyg. Incidenten inträffade i maj 2022 under en resa från New York till Budapest via Frankfurt och har beskrivits som religiös diskriminering. Myndighetens utredning fann att passagerarna, varav …