Zalando och Tele2 lyfte Kinnevik

Kinneviks substansvärde ökade med 3 procent till 92 miljarder kronor under det tredje kvartalet drivet av den starka aktiekursutvecklingen i Zalando och Tele2.

Kinnevik presenterar i dag delårsrapport för tredje kvartalet samt årets första nio månader.

Kinneviks substansvärde ökade med 3 procent till 92 miljarder kronor eller 334 kronor per aktie under det tredje kvartalet drivet av den starka aktiekursutvecklingen i Zalando och Tele2, framgår det av rapporten. Substansvärdets utveckling motverkades dock till viss del av negativ värdeutveckling i Millicom och Global Fashion Group.

”Efter börsnoteringen har GFG haft en svag aktiekursutveckling men vi har en fortsatt stark tilltro till ledningsgruppen och bolagets operationella utveckling. I den privata portföljen mer än dubblerades värderingen av Babylon jämfört med föregående kvartal i samband med en finansieringsrunda som Kinnevik deltog i”, skriver Georgi Ganev, vd för Kinnevik.

Under kvartalet genomförde Kinnevik en aktieförsäljning om 5 procent av aktiekapitalet i i Zalando, motsvarande 17 procent av Kinneviks ägande. Detta stärkte Kinneviks balansräkning med 5,9 miljarder kronor och nettoskulden uppgick i slutet av kvartalet till 0,8 miljarder kronor vilket motsvarar en belåningsgrad om 0,9 procent av portföljvärdet. Nettoskulden minskade under kvartalet med 4,9 miljarder kronor till 0,8 miljarder kronor främst som ett resultat av just aktieförsäljningen i Zalando och extrautdelningen från Tele2.

”Beslutet att sälja en liten del av vår andel ska ses i ljuset av vår ambition att bibehålla vår investeringstakt för att fortsätta utveckla vår portfölj mot en större andel privata bolag. Zalando kvarstår som vårt största innehav och bolaget passar fortsatt mycket väl in i vår ambition att vara den ledande noterade tillväxtfokuserade investeraren i Europa”, skriver Georgi Ganev, vd för Kinnevik.

Kinnevik meddelar även att man beslutat att ändra utdelningspolicy. Framgent kommer Kinnevik upphöra att betala ordinarie kontantutdelningar för att istället använda erhållna utdelningar, framförallt från Tele2, till att finansiera och öka ägarandelar i de bolag Kinnevik tror är ”morgondagens vinnare i vår privata portfölj”.

”Vi kommer därtill att betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar”.

Kinnevik har under kvartalet investerat 1,8 miljarder för att fortsätta bygga upp hälsovårdsportföljen. Dels har Kinnevik investerat ytterligare kapital i bolagets två första hälsovårdsinvesteringar, Livongo och Babylon.

”Vi är övertygade om att båda bolagen bara befinner sig i början av sin tillväxtresa. Vi har även gjort en spännande nyinvestering i VillageMD som är en ledande aktör inom primärvård baserad i USA”, skriver Georgi Ganev.

Georgi Ganev aviserar även att Kinnevik kommer att kliva ur ett antal bolag i takt med att bolaget ökar andelen tillväxtbolag i portföljen.

Kvartalets resultat uppgick till 2 980 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets förlust om -13 423 miljoner kronor.

För niomånadersperioden presenterar Kinnevik ett resultat om 22 683 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -5 376 miljoner kronor samma period i fjol.