Wall Street tar ny fart uppåt

De ledande börserna i New York inledde försiktigt uppåt på tisdagen efter måndagens historiska ras - men tog ny fart efter Feds nya besked.

Vid 16-tiden var Dow Jones storbolagsindex upp 0,4 procent. Det bredare S&P 500-indexet ökade 2,4 procent, medan Nasdaqs kompositindex avancerade 1,8 procent.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve presenterade på eftermiddagen nya krisåtgärder. Fed kommer lansera en commercial paper-facilitet för att stödja kreditflödet till hushåll och företag.

”Företagscertifikatmarknaden har varit under betydande stress under de senaste dagarna när företag och hushåll står inför ökad osäkerhet i ljuset av coronavirusutbrottet”, skriver Fed i ett pressmeddelande.

Den nyheten fick indexen att växla upp rejält. Kl 16:33 står S&P 500 på plus 4,3 procent, Dow Jones på plus 2,36 och Nasdaq på plus 4,44 procent.

