Wall Street rasade på räntebesked

Wall Street rasade på räntebesked

New York-börserna backade på tisdagen efter att Federal Reserve sänkt styrräntan med 50 baspunkter till 1,00 till 1,25 procent strax efter öppning. Dow Jones storbolagsindex stängde på ned 2,9 procent. S&P 500-indexet sjönk med 2,9 procent och Nasdaqs kompositindex minskade 3,0 procent.



Blandade reaktioner på Asien-börserna

Nikkei 225 sjönk 0,9 procent i börsöppningen och det bredare Topix-indexet gick ner 1,3 procent i den tidiga handeln. Hongkongs Hang Seng-indexet steg 0,1 procent i öppningen. Hongkongs centralbank meddelade att de sänker räntan med 0,5 procentenheter till 1,5 procent, som ett led efter coronaviruset. Shanghais kompositindex gick upp 0,3 procent, medan motsvarigheten i Shenzhen steg 0,6 procent, skriver TT.



IT-strul för Swedbank

Swedbank har återigen driftstörningar inom internetbanken, både via mobilappen och webbläsaren, skriver Aftonbladet. Banken uppger till tidningen att de uppmärksammat problemet som uppdagades omkring klockan 6.



Kvinnor skattar sin sparkunskap lägre än männen

I en ny undersökning slår Fondbolagens förening fast att kvinnor i större utsträckning än män betvivlar sina sparkunskaper. Bland kvinnorna svarade 46 procent av de tillfrågade att de finner sina kunskaper i sparande som tillräckliga, motsvarande siffra för männen är 73 procent. En annan spaning är att kvinnorna i undersökningen inte ser låg risk som det viktigaste inom sparandet, skriver Fondbolagens förening.



Sehlhall Fastigheter emitterar obligationslån

Det svenska fastighetsbolaget Sehlhall Fastigheter har via sitt helägda dotterbolag Sehlhall Holding emitterat obligationer på den nordiska marknaden till ett belopp om 175 miljoner kronor, inom tidigare fastställt rambelopp om 250 miljoner kronor. Sehlhall avser att notera obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Pengarna skall användas för generella företagsändamål, inklusive förvärv och investeringar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.



CVC siktar på 20 miljarder euro för sin nästa fond

CVC Capital Partners vill dra in över 20 miljarder euro till sin nästa fond Capital Partners Fund VIII, skriver Reuters med hänvisning till källor. Fonden kommer köpa ut bolag från Europa och USA, skriver tidningen.

Annons