Wall Street öppnar på rött

JP Morgan handlas upp 1,4 procent efter att ha kommit in med en klart bättre vinst per aktie än väntat. Investmentbanken Citigroup överraskade positivt både vad gäller vinsten per aktie och intäkter. Aktien steg initialt, men vände nedåt med 0,8 procent i förhandeln.

Wells Fargo förluste var större än befarat och intäkterna lägre än vad analytikerna hade räknat med. Aktien backar drygt 5 proent.

Före börsöppningen kom USA-statistik som visade att konsumentpriserna i USA steg 0,6 procent i juni, jämfört med månaden före.