Wall Street öppnar på plus

De ledande amerikanska börserna öppnade handeln under fredagen med en klar trend uppåt. Dow Jones växer med 0,9 procent, S&P 500 är upp 0,7 procent och Nasdaqs kompositindex ökar med 0,5 procent.



Att priset på WTI-oljan fortfarande ligger runt 17 dollar per fatet under fredagen är en av anledningarna till optimismen.



Att Q1-siffrorna från de amerikanska storbolagen Intel, American Express och Verizon överträffade analytikernas förväntningar bidrar också till uppgången.