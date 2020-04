Wall Street fortsätter uppåt

Börserna i New York fortsatte att stiga under onsdagskvällen och det breda S&P 500 har nu stigit 22,9 procent sedan botten den 23 mars. Dow Jones storbolagsindex växte med 3,4 procent, S&P 500 steg 3,4 procent och Nasdaqs kompositindex gick upp 2,6 procent. Samtliga amerikanska bank- och fastighetsindex steg under gårdagen med över 4 procent, Bloombergs amerikanska real estate-index ledde ligan med en uppgång om 6,86 procent.



EU: Inreseförbud bör förlängas till den 15 maj

EU-kommissionen uppmanade under onsdagen att EU-länder förlänger sina förbud mot icke nödvändiga inresor till EU från omvärlden fram till den 15 maj. Trettio länder har infört samordnade reserestriktioner i Europa, det är alla EU-länder utom Irland, samt Norge, Island, Schweiz, Storbritannien och Liechtenstein, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Bernie Sanders hoppar av

Bernie Sanders meddelade under gårdagen att han hoppar av valkampanjen till förmån för Joe Biden. ”I dag avslutar jag min kampanj. Men samtidigt som kampanjen tar slut, så fortsätter kampen för rättvisa”, skriver Bernie Sanders på Twitter.

MSB kritiserad för hanteringen av coronakrisen

Flera hundra företag har tagit kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att bidra med hjälp under coronakrisen. “Det finns massor av bra initiativ, men de hamnar i ett svart hål. Vi gör knappt någonting med uppgifterna i dagsläget”, säger en anonym medarbetare på myndigheten till DN.

Lucara Diamond stuvar om i styrelsen

Det svenska gruvbolaget Lucara Diamond föreslår två nya medlemmar till styrelsen. Nya namn är Peter O'Callaghan och David Dicaire, som ersätter Richard Clark och Brian Edgar efter tio respektive 13 år i styrelsen, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Braincool genomför emission

Braincool genomför en riktad emission på 4,3 miljoner kronor för att säkerställa finansiering under den pågående coronapandemin och möjliggöra minskad skuldsättning. Emissionen omfattar 1 550 000 aktier med teckningskursen satt på 2,77 kronor per aktie. Kursen motsvarar den lägsta volymviktade genomsnittliga för de senaste 15 handelsdagarna rabatterad med 10 procent, skriver Finwire.

Stefan Persson köper i Electrolux

H&M avgående styrelseordförande och storägare Stefan Persson har under mars köpt över 1 miljoner aktier i vitvarubolaget Electrolux. Investeringen uppgår till cirka 142 miljoner kronor, skriver Dagens Industri.

Rutger Arnhult investerar i Cibus

Den svenska fastighetsprofilen Rutger Arnhult har under mars köpt 273 813 aktier i Cibus Nordic som är ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Den köpta posten är värd cirka 34 miljoner kronor och den motsvarar 0,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, skriver Nyhetsbyrån Direkt. .