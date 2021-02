Volvofinans Bank bäst i branschen på kundservice

Det står klart när vinnarna av Brilliant Awards 2021 delas ut till de som levererar den mest engagerade kundservicen i sin bransch. Det framgår av ett pressmeddelande.



Varje år utses de företag som lyckats skapa exceptionella kundupplevelser inom olika branscher i Sverige. Bakom utmärkelsen står Brilliant, som under året har kartlagt 2,5 miljoner kundundersökningar från 135 företag. Volvofinans Bank har, baserat på undersökningen, fått utmärkelsen Sveriges bästa kundservice 2021 inom kategorin bank. Även under fjolårets upplaga tilldelades Volvofinans Bank en förstaplats för sin kundservice.



– Det är en superprestation som vi har gjort tillsammans! Att vi vinner andra året i rad med tanke på alla nya utmaningar som pandemin har fört med sig visar verkligen att vi har fokus på kunden och fortsätter leverera kundservice av absolut högsta kvalitet. Jag är övertygad om att vårt brinnande engagemang och höga målsättningar gör det möjligt att nå det här resultatet. Vi har en stor trivsel och arbetsglädje i teamet, att våra kunder upplever samma sak i kontakten med oss på Kundservice gör mig varm i hjärtat, säger Linda Pedersen, kundservicechef på Volvofinans Bank.



Brilliant har samlat in data sedan 1 januari 2020, och den visar att företag med ett högt engagemang bland medarbetarna i sin kundservice har fler lojala kunder än de med ett lägre medarbetarengagemang.



– Våra löpande analyser visar att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och stärker affären. Volvofinans Bank visar vägen och vikten av att kontinuerligt kartlägga kundupplevelsen för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.



Hela listan – organisationerna som levererar bäst kundservice i bankbranschen:

1. Volvofinans Bank

2. Nordax

3. Swedbank Kundcenter

Källa: Brilliant Future