Vitec förvärvar svenska Unikum - väntas direkt öka vinst per aktie

Programvarubolaget Vitec Software har förvärvat svenska mjukvarubolaget Unikum, som tillhandahåller ett komplett affärs- och verksamhetssystem för SME-bolag, för en okänd köpeskilling. Det framgår av ett pressmeddelande.



Förvärvet väntas ge en ökning av vinst per aktie, och målbolaget omsatte 102 miljoner kronor samt hade ett justerat EBITDA-resultat om 42 miljoner kronor under 2019.



Förvärvet betalas kontant samt genom en konvertibel med löptid om 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 procent.



- Unikum är ett lönsamt och välskött bolag med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi ytterst noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi 90 nya medarbetare varmt välkomna, säger vd Lars Stenlund.



Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec.

Tim Hansson

tim.hansson@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire