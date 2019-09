Vinstvarning i ett av Öresunds portföljbolag

Investmentbolaget Öresund, tillsammans med Swedbank Robur Fonder, Humle småbolagsfond och LK Finans, var ankarinvesterare när teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang börsnoterades för drygt ett år sedan. Nu vinstvarnar Projektengagemang.

Bakom vinstvarningen lurar enligt bolaget en låg debiteringsgrad under augusti och första halvan av september. Ebita-resultat under det tredje kvartalet väntas bli 20 miljoner kronor lägre än under samma period i fjol.

Projektengagemang meddelar samtidigt att vd Per Hedebäck har sagt upp sig. Styrelseordförande Per-Arne Gustavsson har utsetts till tillförordnad vd medan jakten på en ny vd inleds omgående

– Resultatutvecklingen för Projektengagemang har under augusti och första hälften av september varit påverkad av lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år inom flera av våra divisioner. Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019, säger Per-Arne Gustavsson i ett pressmeddelande.

– Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framför allt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting, fortsätter han.

Investmentbolaget Öresund är Projektengagemangs näst största ägare med motsvarande 13,5 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna, enligt hemsidan. Därefter äger Swedbank Robur Fonder 8,3 procent av kapitalet och 2,8 procent av rösterna i bolaget.