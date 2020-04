Vinges vd Maria-Pia Hope: "Vi kommer få se se fler utköp från börsen”

Vinge gick om Mannheimer Swartling som Sveriges största advokatbyrå enligt siffror från fjolåret.



Vinges totala arvodesintäkter landade under 2019 på 1 341 miljoner kronor, efter en tillväxt med omkring 9 procent. Nu kan byrån även titulera sig som störst i Sverige.

– Vi är glada över att 2019 var så positivt och att vi fortsätter utveckla hela vår verksamhet och ta marknadsandelar i nya segment. Jag är inte minst stolt över det faktum att flera av våra områden växer parallellt med det som vi traditionellt varit mest kända för, det vill säga rådgivning inom transaktioner, kapitalmarknad och bank och finans.



Enligt Maria-Pia Hope växer Vinges rådgivning inom tvist, fastigheter, externa undersökningar, immaterialrätt, rekonstruktion och insolvens samt skatterätt. Även på transaktionssidan fortsätter man att ta marknadsandelar.

– För oss är det centrala att vi idag växer som en fullservicebyrå över hela landet. De senaste årens tillväxt bygger på att vi fortsätter bredda vår verksamhet och vässa vår kompetens inom nya och nygamla områden.



Fullservice-konceptet är sedan några år Vinges strategi framåt. Under 2019 har även advokatbyrån blivit bättre på utnyttja de skalfördelar som deras storlek för med sig och blivit bättre på att koordinera verksamheten över hela landet.



– Det senaste åren har vi arbetat mycket med att dra på de fördelar vi har på grund av vår storlek. Vi har blivit bättre på att dela kunskap mellan kontoren och att helt enkelt samverka mer. Just samverkan har varit en viktig faktor i de senaste årens framgångar.



Även om majoriteten av Vinges medarbetare i nuläget arbetar hemifrån uppger Maria-Pia Hope att byråns verksamhet rullar på för fullt.



– Vi har väldigt mycket arbete just nu som kretsar kring det extraordinära läget. Många uppdragsgivare har behov av juridisk rådgivning kopplat till exempelvis skatterätt, arbetsrätt, hyresrätt och tvistlösning, säger Maria-Pia Hope.



Vad som gäller rent juridiskt utifrån regeringens nya krispaket och vilka åtgärder som kan bli aktuella om man står inför en insolvenssituation är några exempel på frågeställningar som uppkommit efter coronakrisen.

Vinges traditionella flaggskepp, transaktionsteamet, sitter inte heller direkt sysslolösa. Transaktionsdelen har tidigare år stått för omkring 40 procent av Vinges intäkter.

– Även om transaktionsmarknaden har saktat av så arbetar vårt transaktionsteam faktiskt på i ett ganska normalt tempo. Vi vet inte hur länge marknaden kommer att fortsätta i det läge den är i nu men diskuterar såklart nästa steg efter krisen med våra uppdragsgivare. Vårt transaktionsteam har fortfarande uppdrag som rullar på även om det sker med en annan intensitet och tidsplan.

– Jag är övertygad om att när något mer av ett normalläge infinner sig igen kommer transaktionsmarknaden att komma igång ganska fort. Då handlar det om att vara väl förberedd för att snabbt komma in i matchen igen.



Maria-Pia Hope tror också att coronakrisen för med sig nya möjligheter för den modige investeraren. I kölvattnet av lägre bolagsvärderingar kan nya köpobjekt bli aktuella.



– Jag tror att vi kommer få se fler utköp från börsen under året. Vi märker även av ett ökat internationellt intresse kring svenska bolag generellt och skulle inte bli förvånade om trenden med utländska investeringar in i Sverige kommer att fortsätta.