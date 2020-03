”Vi ska bli finansvärldens Amazon”

Nettomsättning 2018-12: 15,1 miljoner kronor – ned 33 procent jämfört med 2017.

Björn Bringes: ”Det blir något större omsättning 2019 jämfört med 2018. Alpcot förvärvade nio bolag och rörelser mellan november 2014 till oktober 2016. Ett bolag sålde vi tillbaka under 2017, vilket förklarar en del av nedgången i omsättningen 2018 jämfört med 2017. Vidare lade vi om affärsmodellen och arbetar långsiktigt med att ha nettomodeller med transparenta avgifter för rådgivning, och inga så kallade upfront-ersättningar som förekom i de bolag Alpcot förvärvade.”

Resultat 2018-12: -5,4 miljoner kronor, ned 76 procent jämfört med 2017.

Björn Bringes: ”I det skede Alpcot befinner sig i nu har vi inte prioriterat resultatet. Omsättningen från den traditionella försäkringsförmedlingen ökar något 2019 jämfört med 2018 trots att många ersättningar från försäkringsbolagen har sänkts. Vi har helt enkelt tagit nya kunder. Det är en trend som ser ut att fortsätta under 2020. Att vi gör förlust beror huvudsakligen på två saker. 1) Vi har förvärvat kundstockar tidigare, vilket skapat goodwill i vår balansräkning. Vi skriver av goodwillen över fem år. Det är alltså en ren avskrivning och påverkar inte vårt kassaflöde. Under 2018 låg avskrivning på goodwill på 2,3 miljoner kronor. 2) Vi har sedan hösten 2017 investerat i att bli värdepappersbolag samt att bygga en digital plattform. Det är först i december 2019 som vi gick ut och lanserade våra tjänster, vi har tagit en stor del av investeringen i värdepappersrörelsen och den digitala plattformen över resultaträkningen under 2017, 2018 och 2019. Det är en medveten och långsiktig satsning. ”

Antal anställda 2018-12: 21. Nu: 25.