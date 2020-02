"Vi har inget val, vi köper oss bara tid"

"Enkla, tydliga, ärliga budkap funkar bäst

och alltid i relation till det som mäniskor

kan relatera till," säger Sasja Beslik.

Grattis! Varför tror du att rankas högst?

– Tack, alltid kul att vinna. Jag har över 200 000 följare på Twitter och har under flera år fokuserat pa den finansiella sektorns (bristande) roll i klimatomställningen, men också i relation till avsaknaden av ett socialt kontrakt mellan sektorn och samhället i stort. Jag försöker vara så tydlig som möjligt med vad jag tycker och varför – men också visa på samband mellan det icke hållbara ekonomiska systemet och vår önskan att leva och verka hållbart.



Vad har du för syfte med din kommunikation?

– Antingen vill man vara med och påverka omställningen till en hållbar framtid, eller så försöker man göra den så hållbar som det går att göra. Det är inom det ekonomiska systemet och i finanssektorn i synerhet allt börjar. Faktum att vi bokstavligen försöker trycka in hållbarhet i ett system som inte är byggd för det, vilket också visar hur kortsiktiga vi är i relation till de lösningar vi tror kan hjälpa oss. Kvartalskapitalismen har aldrig varit och kommer aldig vara hållbar. Vill man hantera klimtaförändringar, den växande sociala underklassen som ingen lyssnar på, eller mångfalden är svaret inte "vi maste minska våra utsläpp" snarare "vi måste förändra det grundläggande syftet med vårt ekonomiska system."



Vilken är din primära målgrupp?

– Mäniskor, företag och organisationer som vill förändra på riktigt. Och under de senaste åren har den gruppen vuxit internationellt. Unga, äldre, olika yrkesgrupper. Jag har följare från många länder och många olika intressegrupper.



Vilka kanaler och format funkar bäst för dina budskap?

– Jag har valt Twitter för att det funkar för mig eftersom jag reser en del och har inte möjlighet att skriva längre och lägga mer tid än det jag redan gör. Enkla, tydliga, ärliga budkap funkar bäst och alltid i relation till det som mäniskor kan relatera till. Det finns andra kanaler som är viktiga också, men det viktigaste är att veta vad man vill när man använder dem.



Vad har du förebilder inom din nisch, hållbarhet och finanser?

– Det finns en växande skara unga mäniskor i västvärlden och utvecklingsländer som har insikter och budskap som vi sällan hör eller ser och det är den riktigta temperaturmätaren på hur världen ser ut och vart vi är på väg. Jag följer intressanta konton bade i Norden och internationellt. Tyvärr är för få av dem inom min egen sektor. Bank of Englands avgående chef Mark Carney är en av dem som har mod att säga som det är.



Vad betyder ditt influencer-arbete för dig?

– Att jag kommer i kontakt med mäniskor, företag och organisationer i världen som jag aldrig skulle ha kommit i kontakt med annars. Att kunna ha en dialog med en entreprenör från Asien och samtidigt ha en debatt med forskare som får betalt av oljelobbyn, det kan vara rätt dynamiskt, intressant och utmanande.



Vad har överraskat dig mest?

– Jag skrev ett öppet brev till Greta Thunberg och publicerade det på Twitter, och hoppades på att flera inom näringslivet skulle ta staffetpinen. Det blev inte så mycket av den varan, men jag är övertygad att det kommer att komma. Vi har egentligen inget val, vi köper oss bara tid.



Historiska personer som du skulle velat följa?

– Det hade varit kul att följa Malcom X, Matrin Luther King, Moder Teresa, Ghandi, Palme, Adam Smith och flera andra på Twitter om de hade levt, och världen hade sannolikt sett annorlunda ut då.

