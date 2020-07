Biltillverkaren Volvo Cars gjorde en förlust på 1,3 miljarder kronor före skatt under första halvåret. Det kan jämföras med vinsten på 5 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Omsättningen minskade under samma period till 112 miljarder kronor.

– Den nedgång vi sett under första halvåret är tillfällig. Vi förväntar oss en stark återhämtning under andra halvåret. Om marknaden återhämtar sig som vi väntar oss, räknar vi med att försäljningsvolymerna återvänder till nivåerna vi såg under andra halvåret 2019 och det är vår ambition att uppnå samma vinstnivåer och kassaflöde, skriver vd Håkan Samuelsson i en kommentar i delårsrapporten.